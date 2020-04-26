İstanbul 18°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Metin metin Akdülger'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!

Atiye'nin Ozan'ı Metin metin Akdülger, Hürriyet'ten Hakan Günce'nin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, karantina günlerini ve yeni şarkısını anlattı.

26 Nisan 2020 Pazar 15:23
Metin metin Akdülger'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!

Metin Akdülger, Ekşi Sözlükte çok beğeniliyorsunuz,  arzulanan erkek omak nasıl bir duygu sorusuna, ''Teşekkür ederim, 'Estağfurullah, o sizin kendi seksiliğiniz' demek istiyorum'' diye cevap verdi. Akdülger ayrıca ''yakışıklı olmak da umrumda değil, desem  inanmayacaksınız. Kendime iyi bakmamı sağlayacak kadar umrumda diyeyim. Ben oyuncu olmadan önce de kendimi hiç yakışıklı olarak görmedim. Çok sosyal bir insan olmadığımdan benim için çok önemli bir durum da değildi.'' diye ekledi.  

Metin Akgülder'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!

Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken Shakespeare üzerine bir ders veren Yıldız Kenter ile tanışma şansı da yakalayan Akdülger, usta tiyatrocu yıldız Kenter ile tanışmakla kalmayıp, asistanı oldu ve bundan sonra hayatı değişti. Akdülger, kendisini dizilerle kısıtlamayıp, tiyatro, senaryo ve müzik konusunda da kendisini ggeliştirmekten geri kalmadı.  Metin Akdülger için bu aralar müzik ön planda.  Akdülger, Journers adlı grubuyla birlikte çıkardığı ‘Bırak Aksın’ adlı şarkısından da bahsetti .

Karantina süresince evde neler yaptığını da anlatan  yakışıklı oyuncu, ''Bu derecede temizlik yapabildiğimi bilmiyordum, yemek pişirme konusunda epey ilerledim.'' ifadelerini kullandı. Akdülger'e eski röportajlarından  birinde kullandığı ''Kadın cinsiyetine hayranım'' sözleri hatırlatıldığında ise ''Sadece kadına ya da erkeğe değil, insana olan hayranlığımı bir süreliğine rafa kaldırdım. Hayran olduğumuz şeyleri daha çok tanımamız gerek. Son yıllarda hızla değişen ve kutuplaşan, cinsiyetler üzerinden yapılan birçok söylemin problematik ve popülist olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Metin Akgülder'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!  

Akdülger son olarak aşk ile bağ kuramadığını dile getirirken, ''Aşk kelimesini fonetik olarak sevmem. Bu kelimeyle bağ kuramıyorum, bendeki tanımı daha farklı. Aşkla anlatılmak istenen şeye dair bir fikrim var ama burada birkaç cümleyle açıklamam mümkün değil. Belki müzikle yaparım veya sahnede temsil etmeye çalışırım.'' diyerek kendisini ifade etti. 

Metin Akgülder'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!
 

Son Güncelleme: 26.04.2020 15:34
Anahtar Kelimeler:
Ekşi SözlükSeksiRöportajMetin Akdülger
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu ile aşk mı yaşıyor? İddialara cevap verdi
Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu ile aşk mı yaşıyor? İddialara cevap verdi
Ajda Pekkan'ın şok itirafı; '6 kere kürtaj oldum'
Ajda Pekkan'ın şok itirafı; '6 kere kürtaj oldum'
Ve Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a cevap geldi; Dua et Ramazan!
Ve Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a cevap geldi; Dua et Ramazan!
Çiçeği burnunda çift zor günlerden geçiyor; Bütün planlar iptal oldu!
Çiçeği burnunda çift zor günlerden geçiyor; Bütün planlar iptal oldu!
Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!
Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!
Işın Karaca'dan ve Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...
Işın Karaca'dan ve Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...

Popüler Haberler

Turkcell Ramazan ayı hediye internet ücretsiz faturalı ve faturasız hat kampanyaları
Evde maske yapımında kullanılacak kumaşlar nasıl olmalı? Evde maske yapımı için en etkili kumaşlar ve özellikleri
Epic Games haftanın ücretsiz oyunları
White Lines konusu ne olacak? Netflix La Casa de Papel’in yapımcısından yeni dizi
İzmir'de 4 GB ücretsiz interneti almak için nereye başvurmam gerekiyor, kimler nasıl alacak?
Yasal takipte olanlara kredi veren bankalar ve şartları
Youtuber Şokopop kimdir, maskesiz hali nasıl? Youtuber Şokopop maskeyi çıkardı!
Demet Özdemir ile Kerem Bursin sevgili mi? Sevilen oyuncular aşk mı yaşıyor?
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon yayın tarihi belli mi?
Kanal 7 Ömer Döngeloğlu neden yok, korona virüsü mü oldu?
Koronavirüs yardım parası ve Emekli ikramiyeleri evlere mi dağıtılacak?
Biyometrik fotoğraf nedir, hangi özelliklerde olmalı? Biyometrik fotoğraf fiyatları ne kadar?
Avrupa Birliği sistemi çökecek mi? Korona virüsü güveni sarstı! Avrupa Birliğinde neler olacak, devam eder mi?
Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczanelerden ücretsiz maske almak için neler gereklidir?
Snowpiercer dizisi ne zaman hangi kanalda yayına girecek?
Ücretsiz izne çıkarılanlara işsizlik fonu desteği ile maaş
Devlet ücretsiz hazine arazisi kiralama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gideceğim yasak mı? 65-20 yaş zorunlu hal izin belgesi nereden nasıl alınır?
Normal araç satan oto galericiler ne kadar para kazanır?
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor mu? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da yeniden rol alıp oynayacak mı?
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.