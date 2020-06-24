Miley Cyrus'tan şaşkınlık yaratan itiraf: Saçlarımı 4 ayda 2 kere yıkadım

27 yaşındaki ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katılmış olduğu bir yayında dört ay süren COVID-19 karantina sürecinde saçlarını yalnızca iki defa yıkadığını söyleyerek büyük bir şaşkınlık yarattı.

ABD’li ünlü şarkıcının bu itirafı takipçilerine şaşkınlık yaşattı.

Cyrus, geçtiğimiz dört ay boyunca saçlarını yalnızca iki defa yıkadığını itiraf ederek ‘’Biri senin diğeri de Sir Elton John içindi’’ diye konuştu.

Dünya starı geçtiğimiz Mayıs’ta Sally Hershberger tarafından yaptırdığı yeni saç modelini takipçileriyle paylaşmıştı.