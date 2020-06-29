Milli kaleci YKS kuyruğunda!

Trabzonspor kadrosunda sezon başından beri vazgeçilmez hale gelen genç yıldız kaleci Uğurcan Çakır bugün itibari ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ter döktü. Sınav sırasında fotoğrafını paylaşan Uğurcan Çakır "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar :) #yks2020" ifadeleri ile paylaşımda bulundu.

24 yaşında olan Uğurcan Çakır geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlık nedeni ile Trabzonspor Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Üniversite sınavı için sosyal mesafe kurallarına uyarak sıra beklediği sırada çekilen fotoğrafını Twittter hesabı üzerinden paylaşan Milli kaleci Uğurcan Çakır’ın paylaşımı ise takipçilerini gülümsetti.