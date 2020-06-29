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Milli kaleci YKS kuyruğunda!

Trabzonspor'un sezon başından beri file bekçisi olan Uğurcan Çakır YKS kuyruğunda yerini aldı. Trabzonspor-Ankaragücü maçı kadrosunda sakatlığı nedeni ile bulunmayan Uğurcan Çakır'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini gülümsetti.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:26
Milli kaleci YKS kuyruğunda!
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Trabzonspor kadrosunda sezon başından beri vazgeçilmez hale gelen genç yıldız kaleci Uğurcan Çakır bugün itibari ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ter döktü. Sınav sırasında fotoğrafını paylaşan Uğurcan Çakır "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar :) #yks2020" ifadeleri ile paylaşımda bulundu.


24 yaşında olan Uğurcan Çakır geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlık nedeni ile Trabzonspor Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Üniversite sınavı için sosyal mesafe kurallarına uyarak sıra beklediği sırada çekilen fotoğrafını Twittter hesabı üzerinden paylaşan Milli kaleci Uğurcan Çakır’ın paylaşımı ise takipçilerini gülümsetti.

 


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:26
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