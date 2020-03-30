Mine Tugay kıvraklığıyla göz doldurdu; Beren Saat'e böyle meydan okudu!

Koronavirüs salgını ile mücadelenin gündem olduğu bu günlerde, insanlara Evde Kal çağrısı yapan ünlüler ardı arkası kesilmeyen ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin sevilen oyuncusu Mine Tugay da bu furyaya katıldı.

Amuda kalkarak çektiği videoyu İnstagram'da paylaşan oyuncu Mine Tugay, videosuna “Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon, yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum evdeyken... Bilinmezin dayanılmaz bütünlüğünün evrensel boyutunu bütün dünya olarak hep birlikte yaşıyoruz’ diyor sevgili yoga hocam. Bu çok hoşuma gitti çünkü bilinmeze teslimiyeti yaşarken yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum ben de. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım.” notunu ekledi.

