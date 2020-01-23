Mine Tugay manzara paylaştı, dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Güzelliğiyle herkes tarafından beğeni toplayan Mine Tugay, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündeme geliyor. Sosyal medyayı en fazla kullanan ünlülerden olan Tugay, en son paylaşımında 2019’a tekme atarak veda etmişti.

Mine Tugay son paylaşımında Bozcaada’dan bir kareyi paylaştı. Tugay gün batımında çektiği selfieyi Instagram’dan paylaştı.

Elbisesine Binlerce Yorum Geldi

Mine Tugay Bozcaada’da çektiği selfieyi paylaşırken bu gönderisi dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Tugay’ın dekolteli elbisesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. “Özlenenlerde bugün; Bozcada” notunu yazan Mine Tugay’ın bu fotoğrafına, takipçileri tarafından “Manzarayı bırak, dekolteye bak” gibi yorumlar yapıldı.