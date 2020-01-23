İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123279
ALTIN
296.429
DOLAR
5.9261
STERLİN
7.7778
EURO
6.5725

Mine Tugay manzara paylaştı, dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Mine Tugay manzara çektiği selfiesini sosyal medyadan paylaştı. Tugay’ın manzaralı fotoğrafındaki dekolteli elbisesine takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutuldu.

23 Ocak 2020 Perşembe 13:22
Mine Tugay manzara paylaştı, dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Güzelliğiyle herkes tarafından beğeni toplayan Mine Tugay, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündeme geliyor. Sosyal medyayı en fazla kullanan ünlülerden olan Tugay, en son paylaşımında 2019’a tekme atarak veda etmişti.

Mine Tugay son paylaşımında Bozcaada’dan bir kareyi paylaştı. Tugay gün batımında çektiği selfieyi Instagram’dan paylaştı.

mine tugay

Elbisesine Binlerce Yorum Geldi

Mine Tugay Bozcaada’da çektiği selfieyi paylaşırken bu gönderisi dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Tugay’ın dekolteli elbisesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. “Özlenenlerde bugün; Bozcada” notunu yazan Mine Tugay’ın bu fotoğrafına, takipçileri tarafından “Manzarayı bırak, dekolteye bak” gibi yorumlar yapıldı.

Son Güncelleme: 23.01.2020 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi milyarder sevgilisinden ayrılan Rihanna soluğu Drake'in yanında aldı
Suudi milyarder sevgilisinden ayrılan Rihanna soluğu Drake'in yanında aldı
Ebru Polat göğüs dekolteli süper minisiyle hayranlarını mest etti
Ebru Polat göğüs dekolteli süper minisiyle hayranlarını mest etti
Bella Hadid üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı
Bella Hadid üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı
Hadise'den yürek hoplatan fileli çoraplı kalça shov
Hadise'den yürek hoplatan fileli çoraplı kalça shov
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'dan minik kızlarına 1 yaş partisi
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'dan minik kızlarına 1 yaş partisi
Bella Hadid'in otelde çektiği üstsüz selfiesi olay oldu!
Bella Hadid'in otelde çektiği üstsüz selfiesi olay oldu!

Popüler Haberler

Instagram eylem engellendi sorunu nedir? Eyle m engellendi sorunu çözümü nedir?
Mortal Kombat Ölümcül Dövüş animasyon filmi çalışmaları başlıyor!
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 24 Ocak Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları
Süresiz nafakada son durum ne? Süresiz nafaka kalkacak mı, ne olacak? Bakan Gül'den son açıklamalar
Sigortam yatırılıyor mu? Sigortam tam yatıyor mu? Sigorta sorgulama
Teknofest 2020 başvuru tarihleri ve başvuru şartları
Trt Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu ve oyuncuları
Günlük burç yorumları 24 Ocak 2020 Cuma - Gündelik hayatınıza astrolojik burç yorumuz ne?
Cuma Mesajları 24 Ocak Cuma 2020 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları
İşkur işbaşı eğitim programı kurs ücretleri ne zaman yatıyor?
Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı, ölüm nedeni ne? Rahşan Ecevit neden öldü?
Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları en uygun hangi bankada? Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplaması nasıl yapılır?
62. Grammy Ödülleri ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?
Köyüne dönüp ev yapanlar için kredi veren bankalar
Xiaomi Mi Note 10 fiyatı ve özellikleri neler? Mi Note 10 Türkiye satış fiyatı
%0,79 Faiz oranları ile yeni konut alma imkanı! 0,79 faizli konut kredisi şartları nedir?
Netflix Rise of Empires: Ottoman tanıtım fragmanı yayınlandı! Rise of Empires: Ottoman ne zaman yayınlanacak?
You dizisi 3. Sezon ne zaman başlayacak? Netflix You yeni sezon için onay çıktı!
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 24 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
2020 TeknoFest nerede yapılacak? Selçuk Bayraktar'dan tarih ve yer açıklaması geldi
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 24 Ocak 2020 resimli cuma mesajları, kısa smsleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.