Mine Tugay son paylaşımında kıvraklığıyla yürek hoplattı

43 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak evinde spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, 'hatikasın' yorumlarıyla doldu taştı.Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:19
Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren 43 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında gençlere meydan okudu.
43 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak evinde spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, 'hatikasın' yorumlarıyla doldu taştı.Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:19