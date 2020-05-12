Mine Tugay son paylaşımında kıvraklığıyla yürek hoplattı

Zalim İstanbul'un Şeniz'i, sık sık sosyal medyadanyaptığı anları paylaşıyor. Ünlü oyuncu, spora o kadar adamış ki kendisini, adete genç kızlara meydan okuyor. Kıvraklığıyla göz dolduran Mine Tugay, son paylaştığı videoyla yine çok konuşulacak.

43 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak evinde spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, 'hatikasın' yorumlarıyla doldu taştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:19