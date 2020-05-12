Mine Tugay son paylaşımında kıvraklığıyla yürek hoplattı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren 43 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında gençlere meydan okudu.

Mine Tugay son paylaşımında kıvraklığıyla yürek hoplattı
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Mine Tugay son paylaşımında kıvraklığıyla yürek hoplattı

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, sık sık sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşıyor. Ünlü oyuncu, spora o kadar adamış ki kendisini, adete genç kızlara meydan okuyor. Kıvraklığıyla göz dolduran Mine Tugay, son paylaştığı videoyla yine çok konuşulacak. 

Mine Tugay son paylaşımında kıvraklığıyla yürek hoplattı

43 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak evinde spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, 'hatikasın' yorumlarıyla doldu taştı. 

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:19

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