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Mine Tugayd ekolteli selfiesi ile kısa sürede binlerce beğeni aldı

Güzel oyuncu Mine Tugay yine nefes kesti. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Mine Tugay dekolteli selfiesi ile kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o fotoğraf.

28 Şubat 2020 Cuma 12:39
Mine Tugayd ekolteli selfiesi ile kısa sürede binlerce beğeni aldı

Sosyal medyayı en aktif kullanan oyunculardan biri olan Mine Tugay yaptığı son paylaşımla nefesleri kesti. Güzel oyuncu sosyal medya platformu instagram üzerinden paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şimdilerde Zalim İstanbul dizisinde rol alan başarılı oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına çiçek emojisi koydu. Özçekim olarak çektiği fotoğrafta Tugay’ın derin göğüs dekoltesi oldukça cesurdu. Güzel oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:39
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