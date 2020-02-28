Mine Tugayd ekolteli selfiesi ile kısa sürede binlerce beğeni aldı

Sosyal medyayı en aktif kullanan oyunculardan biri olan Mine Tugay yaptığı son paylaşımla nefesleri kesti. Güzel oyuncu sosyal medya platformu instagram üzerinden paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şimdilerde Zalim İstanbul dizisinde rol alan başarılı oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına çiçek emojisi koydu. Özçekim olarak çektiği fotoğrafta Tugay’ın derin göğüs dekoltesi oldukça cesurdu. Güzel oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni geldi.