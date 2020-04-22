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Minik Pars’ın mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'na mı taşınacak?

Ebru Şallı’nın geçen hafta hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Pars Tan’ın mezarının bir yıl sonra aile kabristanının bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığına taşınacağı belirtildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 16:51
Minik Pars’ın mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'na mı taşınacak?

Pars Tan’ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle önlem amçlı aile bireyleri ktılmadan Kilyos Mezarlığına defnedildi.  Ses sanatçısı Onur Akay’ın kendi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Pars Tan’ın mezarı önümüzdeki yıl aile kabristanının bulunduğu  Zincirlikuyu Mezarlığına taşınacak.  

Minik Pars’ın mezarı Zincirlikuyu Mezarlığına taşınacak
Onur Akay ayrıca, “Ebru, oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı” diyerek Ebru Şallı’nın evlilik kararına da açıklık getirdi. 

Minik Pars’ın mezarı Zincirlikuyu Mezarlığına taşınacak

Son Güncelleme: 22.04.2020 16:55
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Ebru şallıPars TanMezarTaşınacak
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