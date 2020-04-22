Minik Pars’ın mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'na mı taşınacak?

Pars Tan’ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle önlem amçlı aile bireyleri ktılmadan Kilyos Mezarlığına defnedildi. Ses sanatçısı Onur Akay’ın kendi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Pars Tan’ın mezarı önümüzdeki yıl aile kabristanının bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığına taşınacak.

Onur Akay ayrıca, “Ebru, oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı” diyerek Ebru Şallı’nın evlilik kararına da açıklık getirdi.