Miray Daner'den İdlib şehidi paylaşımına gelen yoruma tokat gibi cevap!

Vatanım Sensin dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla gündeme gelen ve onun ardından başarılı oyunculuğunun yanıs sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncu Miray Daner, bir kullanıcıya büyük ayar verdi.

Güzel oyuncu Miray Daner,hesabı üzerinden İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrasıdüşen kahraman askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir gönderiyi paylaştı. Daner'in şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu paylaşımına Suriyeli olduğu düşünülenn yabancı uyruklu bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeni başlıyor! Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak." diyeyazdı.

Paylaşımına gelen böyle bir yorum karşısında sinirlerine hakim olamayan güzel oyuncu, mesajı Instagram hesabından paylaşarak, Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve vicdanı olmayan" sözünü yazdı. Oyuncu paylaşımına, "Bu söz şimdi çok daha anlamlı..." notunu ekledi. Miray Daner'in bu yanıtı ise kullanıcıya karşı tokat gibi bir cevap oldu.