Miray Daner gönlünü eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı

Oyuncu Miray Daner, dizi setinde tanıştıktan sonra 2,5 yıl boyunca büyük aşk yaşadığı Kubilay Aka olan ilişkisine geçtiğimiz Ağustos ayında Aka'nın Daner'e ihanet etmesiyle son verdi. birçok kez tekrar "Barıştılar" iddiaları ortaya atılan çiftin tekrar bir araya gelmeyeceği yapılan açıklamalarla kesinleşti.

Bir süredir sessizliğini koruyan 21 yaşındaki Miray Daner, şimdilerde yeni bir aşka yelke açtığı ve gönlünü Aka ile aynı dizide birlikte oynadığı eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdığı konuşuluyor. Daner ile 27 yaşındaki Kuzum'un ilişkisi ise bundan yaklaşık bir ay önce başladığı ve çiftin gizli gizli görüştüğü iddia edildi.