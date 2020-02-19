betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118860
ALTIN
314.134
DOLAR
6.0729
STERLİN
7.8909
EURO
6.5579

Miray Daner gönlünü eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı

Oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir süredir sessizliğini koruyordu. Güzel oyuncu şimdilerde gönlünü eski rol arkadaşı Boran Kuzum’a kaptırdığı ve çiftin gizli gizli görüştükleri konuşuluyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:26
Miray Daner gönlünü eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı

Oyuncu Miray Daner, dizi setinde tanıştıktan sonra 2,5 yıl boyunca büyük aşk yaşadığı Kubilay Aka olan ilişkisine geçtiğimiz Ağustos ayında Aka'nın Daner'e ihanet etmesiyle son verdi. birçok kez tekrar "Barıştılar" iddiaları ortaya atılan çiftin tekrar bir araya gelmeyeceği yapılan açıklamalarla kesinleşti.

Miray Daner'in gönlünü eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı

Bir süredir sessizliğini koruyan 21 yaşındaki Miray Daner, şimdilerde yeni bir aşka yelke açtığı ve gönlünü Aka ile aynı dizide birlikte oynadığı eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdığı konuşuluyor. Daner ile 27 yaşındaki Kuzum'un ilişkisi ise bundan yaklaşık bir ay önce başladığı ve çiftin gizli gizli görüştüğü iddia edildi.

Miray Daner'in gönlünü eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı

Son Güncelleme: 19.02.2020 12:26
Anahtar Kelimeler:
Kubilay AkaMiray DanerBoran Kuzum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan hakkında açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan hakkında açıklama
Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'e sert cevap geldi
Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'e sert cevap geldi
Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver'den sessiz sedasız flört
Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver'den sessiz sedasız flört
Berk Oktay, kavgalı olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan sonunda ayrıldı
Berk Oktay, kavgalı olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan sonunda ayrıldı
Tuvana Türkay'ın galada yaptığı gaf Onur Tuna'yı kızdırdı
Tuvana Türkay'ın galada yaptığı gaf Onur Tuna'yı kızdırdı
Selin Ciğerci yeni imajıyla beğenileri kaptı, sosyal medyayı salladı
Selin Ciğerci yeni imajıyla beğenileri kaptı, sosyal medyayı salladı

Popüler Haberler

Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmenin anlamı ve tabiri
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
Rüyada asker görmek nedir? Rüyada asker görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada para bulmak nedemektir? Rüyada para bulduğunu görmenin anlamı ve tabiri
2020 Kültür Mantarı yetiştiriciliği üretim tesisi kurma maliyet hesaplaması ve destek şartları
2020 Elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve depozito ücret bilgisi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi kim?
Survivor 3. Bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 3. bölümde neler olacak?
Cemre ne zaman düşecek? 2020 Cemre tarihleri
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler
Kanal 7 Aşk Bir Rüya dizisi tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Sağlık Bakanlığı 81 şehirde bulunan hastanelere 12 Bin işçi alımı yapacak!
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
MEB 2. Dönem ara tatili ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ara tatil tarihi
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Eylül Topçu kimdir? Esra Eylül Topçu ile ilgili bilgiler
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı!
Tarihte Moğolların dini inancı ve inanışları neydi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.