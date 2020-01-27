Miray Daner, Kubilay Aka defterini kapattı! Barışmak söz konusu olamaz!

Bir süredir ilişkileri ile magazin dünyasındaki yerlerini koruyan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Miray Daner, uzun zamandır Kubilay Aka ile ilgili suskunluğunu bozdu ve flaş açıklamalarda bulundu.
Sonrasında yine basın mensupları tarafından Kubilay Aka’nın mesajlarının ifşa olması hakkında sorulan soruya güzel oyuncu ”Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı” diyerek yanıtladı.
Bu açıklamalar ile Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin çok konuşulan aşklarının kesin olarak sona erdiği kesinleşti.
Son Güncelleme: 27.01.2020 23:20