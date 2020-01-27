Miray Daner, Kubilay Aka defterini kapattı! Barışmak söz konusu olamaz!

Bir süredir ilişkileri ile magazin dünyasındaki yerlerini koruyan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Miray Daner, uzun zamandır Kubilay Aka ile ilgili suskunluğunu bozdu ve flaş açıklamalarda bulundu.

Dün akşam Suadiye’de kameralara yakınan Miray Daner, basın mensupları tarafından sorulan Kubilay Aka ile barışma iddiaları sorularına “Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil…” şeklinde bir cevap verdi.

Sonrasında yine basın mensupları tarafından Kubilay Aka’nın mesajlarının ifşa olması hakkında sorulan soruya güzel oyuncu ”Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı” diyerek yanıtladı.

Bu açıklamalar ile Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin çok konuşulan aşklarının kesin olarak sona erdiği kesinleşti.