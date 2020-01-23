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Monty Python filminin unutulmaz karakteri Terry Jones hayatını kaybetti

Monty Python filminin hafızalara kazınan ve unutulmaz performansıyla hayran kitlesini arttıran ünlü aktör Terry Jones hayatını kaybetti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Jones bir süredir demans hastalıpı tedavisi görüyordu.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:28
Monty Python filminin unutulmaz karakteri Terry Jones hayatını kaybetti

Galler doğumlu yönetmen, senarist ve oyuncu Terry Jones, hayatını kaybetti. 77 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktör Monty Python filmiyle hafızalara kazınmıştı. 2016 senesinde demans teşhisi konulan Jones, bir süredir bu hastalık ile micadeler ediyor ve tedavi görüyordu.

Monty Python filminin unutulmaz karakteri Terry Jones hayatını kaybetti

Birleşik Krallık sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Terry Jones, Monty Python’un Life of Brian ve The Meaning of Life isimli filmleri ve Monty Python and the Holy Grail’i Terry Gilliam yine yönetmişti. Jones, son olarak 2015 yılında Boom Bust Boom'un yönetmenliğini yapmıştı.

Monty Python filminin unutulmaz karakteri Terry Jones hayatını kaybetti

Ünlü komedyenin ölüm haberini ailesi ve menajeri doğrularken yayımlanan mesajda; "Sevgili eşimiz ve babamız Terry Jones’un vefat haberini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Demansın nadir rastlanan bir türü ile uzun ve cesur bir şekilde savaştı. Son günlerinde, eşi çocukları, ailesi ve yakın dostları Londra’nın kuzeyindeki evinde Terry’nin yanındaydı. İyi, komik, sıcak, yaratıcı ve tamamen sevgi dolu bir bireydi” ifadelerine yer verildi.

Monty Python filminin unutulmaz karakteri Terry Jones hayatını kaybetti
 

Anahtar Kelimeler:
Terry JonesMonty Python
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