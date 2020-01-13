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Mucize Doktor'un Açelyası hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Oyuncu Hayal Köseoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Caner Şahin ile hakkında çıkan ayrılık haberlerine son noktayı koydu.

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:18
Mucize Doktor'un Açelyası hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Mucize Doktor' ile adını duyuran genç oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Mucize Doktor'un Açelya'sı hakkında çıkan iddiaları yalanladı ile ilgili görsel sonucu

Bir süredir oyuncu Caner Şahin ile aşk yaşayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekildiği fotoğrafları silerek dikkatleri üzerine çekti.

Köseoğlu'nun sevgilisi ile çekildiği fotoğrafları silmesi üzerine 'ayrıldılar mı?' sorusu gündeme geldi. Kısa bir süre sonra bu soruya netlik kazandırmak için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ünlü çift, ayrılık haberlerini yalanladı.

Köseoğlu, iddiaları yalanladıktan sonra sevgilisi Caner Şahin ile çekildiği bir fotoğrafı  "Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:18
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