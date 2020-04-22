Müge Anlı hakkında ortaya atılan ‘hamile’ iddiaları karşısında ilk kez konuştu

Müge Anlı’nın eski kocası Burhan Akdağ tarafından ortaya atılan çarpıcı iddiaya göre ünlü sunucu Müge Anlı evli bir erkekten hamile. 2 yıldır Aysun Çardak ile evli olan Burhan Akdağ, sosyla medyada bir yorumunda Müge Anlı’dan bahsederken Müge Anlı’nın evli bir erkekten hamile olduğunu ve programın da bu yüzden sona erdiğini idda etti.

Müge Anlı, konu hakkında avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulunarak iddiaları sert bir dille yalanladı. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

Müge Anlı, Kanal 6 televizyonunda sunuculuk yaparken tanıştığı ve o dönem evli olan, kanalın magazin müdürü Burhan Akdağ ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1993 yılında eşinden ayrılan Burhan Akdağ ve Müge Anlı nikah masasına oturdu. Lidya ismini verdikleri bir de kızları oldu. Sonrasında ise 2008 yılında çift olaylı bir şekilde ayrıldı. Boşanma sürecinin çok sancılı geçmesi ve çiftin arasındaki birden fazla mahkeme davasının devam etmesi üzerine Müge Anlı, kızının babasıyla görüşmesine dahi müsade etmedi şeklinde iddalar ortaya atıldı.