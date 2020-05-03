Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!

Müge Anlı, karantina günlerinde kilo verdiğini söyledi. Müge Anlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı. Koronavirüsü nedeniyle evde kaldığını ifade eden Anlı, bu süreçte tam 9 kilo verdiğini ifade etti.

Müge Anlı, karantina sürecinde annesi ile birlikte evde kaldığını ifade ederken, temizlik işlerini birlikte yaptıklarını ve yerleri elle sildiğini söyledi. Bu işi bir günde birkaç defa yaptığını bu yüzden 9 kilo verdiğini söyledi. Kanal D’de yayınlanan 2.sayfa programına katılan Müge Anlı, temizlik yaparak zayıfladığını söyledi. Annesi ile birlikte evde olduklarını ifade eden Müge Anlı, temizlik işi yapanlara saygım sonsuz dedi. Ayrıca Müge Anlı, programlarının ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

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