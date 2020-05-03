İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!

Müge Anlı, karantinada kilo verdi. Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı! Müge Anlı nasıl kilo verdi diye soranlar için işte, detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 19:39
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!

Müge Anlı, karantina günlerinde kilo verdiğini söyledi. Müge Anlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı. Koronavirüsü nedeniyle evde kaldığını ifade eden Anlı, bu süreçte tam 9 kilo verdiğini ifade etti.

Müge Anlı, karantina sürecinde annesi ile birlikte evde kaldığını ifade ederken, temizlik işlerini birlikte yaptıklarını ve yerleri elle sildiğini söyledi. Bu işi bir günde birkaç defa yaptığını bu yüzden 9 kilo verdiğini söyledi. Kanal D’de yayınlanan 2.sayfa programına katılan Müge Anlı, temizlik yaparak zayıfladığını söyledi. Annesi ile birlikte evde olduklarını ifade eden Müge Anlı, temizlik işi yapanlara saygım sonsuz dedi. Ayrıca Müge Anlı, programlarının ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

 

Türkiye’nin nabzı burada atıyor! Sıcak gelişmeler ve detayları anında telefonunda! Mobil uygulamamız burada! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün merak edilen tüm olaylarından haberdar olmak istiyorsan, ne duruyorsun, hadi bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 03.05.2020 19:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın'dan oruç yorumlarına sert tepki; 'Arabam da var param da'
Demet Akalın'dan oruç yorumlarına sert tepki; 'Arabam da var param da'
Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!
Bella Thorne'un iddialı karantina pozları!
Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'En özel'i neydi?
Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'En özel'i neydi?
Aslışah Alkoçlar da güneşin tadını bikinisi ile evinin çatısında çıkardı!
Aslışah Alkoçlar da güneşin tadını bikinisi ile evinin çatısında çıkardı!
Fırat Çelik’ten beklenmeyen performans; Rakkas ile dans etti
Fırat Çelik’ten beklenmeyen performans; Rakkas ile dans etti
Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?
Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
Bimde 21 Nisan 2020 Salı günü indirimli aktüel ürünler
Müge Anlı’nın programı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
2020 aile yardımı ücretleri ne kadardır? Aile yardımı parası nasıl alınır, kimler faydalabilir?
Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önce gerçekleştirdiği son vaaz videosu
Hangi banka saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Banka şubeleri güncel çalışma saatleri
Netflix The Victims' Game dizisi konusu ne?
Çalgı Çengi nerede çekildi? Çalgı Çengi filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları
Aynen Aynen dizisi bitti mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.