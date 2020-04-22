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Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorumda Müge Anlı'nın evli bir erkekten hamile olduğunu söylemişti. Bu yorum üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen iddia hakkında Müge Anlı da bugün avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:45
Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'

Eski eş Burhan Akdağ, bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.  Akdağ, amacının İnstagramda bir kullanıcının 'Benden duymuş olma da senin Müge evleniyormuş, pek inanmadım ama haberler bu yönde'  diye yaptığı  bir yorumu tiye almak olduğunu belirterek, ''Benimle dalga geçen bu yorumu okuyunca, bende kendisi ile dalga geçer gibi ve kendisini tiye alan bir cevap verdim." şeklinde bir açıklma yaptı.  

Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'
'EVDE KALIN' ÇAĞRISI YAPMAYI DA İHMAL ETMEDİ;

Burhan Akdağ, açıklamasının devamında; "Yazdığım cevap bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. her kafadan bir ses, Türkiye bir anda koronavirüsü, sokağa çıkma yasağını, 31 şehirden çıkamadığımız, almadığımız maskeleri unuttu. Müge Anlı hamile mi değil mi bunu konuşmaya başladı. Neredeyse erkek mi kız mı hatta muhtemel isimleri bile konuşulur oldu. Hamile olabilir, olmayabilir. Buna kimse karışamaz. Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç enterese etmiyor. Çok mutlu ve çok iyi giden bir evliliğim var. Her şeyden önemlisi insanlığı zor durumda bırakan bir koronavirüs gerçeği var. İşte sizlerinde merak ettiğini düşündüğüm olay bu... Ortalık çok kötü evde kalın arkadaşlar." ifadelerini kullandı.  

Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'

Son Güncelleme: 22.04.2020 20:46
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıHamileBurhan AkdağTatlısert
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