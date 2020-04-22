Müge Anlı'nın eski kocası çark etti; 'Ben o yorumu tiye aldım'

Eski eş Burhan Akdağ, bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akdağ, amacının İnstagramda bir kullanıcının 'Benden duymuş olma da senin Müge evleniyormuş, pek inanmadım ama haberler bu yönde' diye yaptığı bir yorumu tiye almak olduğunu belirterek, ''Benimle dalga geçen bu yorumu okuyunca, bende kendisi ile dalga geçer gibi ve kendisini tiye alan bir cevap verdim." şeklinde bir açıklma yaptı.

Burhan Akdağ, açıklamasının devamında; "Yazdığım cevap bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. her kafadan bir ses, Türkiye bir anda koronavirüsü, sokağa çıkma yasağını, 31 şehirden çıkamadığımız, almadığımız maskeleri unuttu. Müge Anlı hamile mi değil mi bunu konuşmaya başladı. Neredeyse erkek mi kız mı hatta muhtemel isimleri bile konuşulur oldu. Hamile olabilir, olmayabilir. Buna kimse karışamaz. Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç enterese etmiyor. Çok mutlu ve çok iyi giden bir evliliğim var. Her şeyden önemlisi insanlığı zor durumda bırakan bir koronavirüs gerçeği var. İşte sizlerinde merak ettiğini düşündüğüm olay bu... Ortalık çok kötü evde kalın arkadaşlar." ifadelerini kullandı.