Müge Boz ve Caner Erdeniz'den mutlu aile pozları

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerden birisi. Barcelona'da dünya evine girdikten sonra aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alan ve annelik duygusunu dolu dolu yaşayan Müge Boz, sürekli aile pozlarını paylaşarak mutluluklarını hayranlarına gösteriyor.

Son olarak eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile yürüş pozlarını paylaşan güzel sunucunun takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

Müge Boz, önceki gün ailecek geçirdikleri bir günün fotoğraflarını arka arkaya sıralarken arada annelik deneyimlerine dair zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Boz ayrıca hayranlarından fikir alışverişinde bulunmayı ihmal etmiyor.