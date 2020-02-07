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Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz cinsel tacizden 2 yıl ceza aldı

Ünlü sunucu Müge Boz'un kısa bir süre önce hayatını birleştirdiği basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in adı cinsel taciz suçlamasına karıştı. Erdeniz hakkında 2 yıl hapis cezası verildi.

07 Şubat 2020 Cuma 13:23
Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz cinsel tacizden 2 yıl ceza aldı

İstanbul Bebek'te yaklaşık 3 yıl önce Deniz B. isimli bir kadına yönelik "Cinsel taciz" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve  5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasından sonra tekrar yargılandı. Ünlü sunucu Müge Boz ile geçtiğimiz yıl evlenen basketbolcu Caner Erdeniz'in İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması vardı.

Mahkemeye basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki Deniz B. katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz'da katılım gösterdi.

2016 tarihinde Deniz B. ve arkadaşlarının Bebek'te bulunan bir barda eğlendiği sırada iddialara göre Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'in Deniz B.'ye arkasından sarılarak, kendine doğru çektiği ve Erdeniz, kadının boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Deniz B., Caner Erdeniz'e tepki göstererek görevliler eşliğinde yanından uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek hareketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diyerek savunmasını yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise Caner Erdeniz'in bir önceki yargılanmasında hükmün "Cinsel taciz" suçundan kurulmadığı sanığın eyleminde devamlılık unsuruna da rastlanmadığı belirtildi. Avukat Boz sanığın 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması yönündeki talebini mahkeme heyetine sundu.

Sanık basketbolcu Caner Erdeniz'in avukatı ise son savunmasında Mahkemenin aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini ve müvekkili Erdeniz'in beraatini istediklerini talep ettiklerini söylemesi üzerine duruşma hakimi karar açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık basketbolcu Caner Erdeniz'i "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırrılmasına hükmederken sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanık Erdeniz'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulması kararının verildiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 07.02.2020 13:23
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MahkemeCaner ErdenizMüge BozCinsel Saldırı
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