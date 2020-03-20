İstanbul 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87355
ALTIN
316.227
DOLAR
6.4975
STERLİN
7.6345
EURO
6.9616

Muhterem Nur, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu

Uzun süredir tedavi altında olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

20 Mart 2020 Cuma 11:56
Muhterem Nur, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu

Hemen hemen herkesin Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı olarak bildiği asıl adı Aysek Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, bu sabah hayatını kaybetti. Uzun süredir çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Muhterem Nur, tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Muhterem Nur

Türk Sineması'nda onlarca filmde yer almış sinema oyuncusu ve şarkıcı olan Nur, sabah saat 06.30'da hayatını kaybettiği bildirilirken dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

Önce Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan daha sonra İstinye Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Muhterem Nur, 87 yaşındaydı.

Muhterem Nur

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumludur ve Türk sinema oyuncusu, şarkıcısıdır. Annesini ve babasını hiç bilmeyen Nur, “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul’a kaçırıldı. Eyüp’e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950 yılında mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. İlk film teklifini 1950’lerin başında Muharrem Gürses’ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951’de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden’in yönettiği “Kanun Namına”ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku’ydu. Daha sonra Ümit Utku’nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı “Üç Arkadaş”, Muhterem Nur’u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç “dev” oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960’larda, belki ancak sonraki “Türkân Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç’tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem’in gördüğü sevgiyi göremedi.”

"Adana Altın Koza Film Şenliği" ve "İstanbul Film Festivali"nde ödüller alan sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

"Yuva", "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Denizin Kanı", "Esrarlı Gözler", "Bir Akıllı Bir Deli", "Sevmemeli", "Yalnızlık Korkusu", "Kuşlu Çorap", "Küskünüm", "Son Akın", "Zeytin Gözlüm" , "Kaderim", "Kara Gün", "Öksüz Gülnaz", "Yiğit Anadolu'dan Çıkar", "Kanunsuz Toprak", "İstanbul'da Randevu", "Ekmek Kavgası", "Anne", "Ali Derler Adıma", "Derbeder / Kırık", "Ayşem Kınalı Gelin", "Gelin Ayşem", "Bırakın Yaşayalım", "Kara Davut"

Son Güncelleme: 20.03.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
Muhterem NurMuhterem Nur Kimdirölüm HaberiMüslim Gürses
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal kaya’nın minik oğlu ile evde kal güvende kal pozu
Hazal kaya’nın minik oğlu ile evde kal güvende kal pozu
Meltem Miraloğlu hakkında müthiş iddia! Sevgilisini alıp eski eşinin yanına gitti
Meltem Miraloğlu hakkında müthiş iddia! Sevgilisini alıp eski eşinin yanına gitti
Hümeyra araya mesafe koydu; bana 2 metreden fazla yaklaşmayın!
Hümeyra araya mesafe koydu; bana 2 metreden fazla yaklaşmayın!
Spor camiasının sosyal medyadaki "süper lig erteleme" paylaşımları
Spor camiasının sosyal medyadaki "süper lig erteleme" paylaşımları
Eda Taşpınar'dan "ev hayatı" notuyla cesur poz!
Eda Taşpınar'dan "ev hayatı" notuyla cesur poz!
Ünlüleri evde kalın çağrısına Aleyna Tilki'de katıldı
Ünlüleri evde kalın çağrısına Aleyna Tilki'de katıldı

Popüler Haberler

Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?
Nikah şahidi nedir, ne yapar? Nikah şahidi nasıl olunur, olma şartları nelerdir?
SOCAR iş başvurusu nasıl yapılır? SOCAR kime aittir?
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
21 Mart Cumartesi - 22 Mart Pazar nöbetçi noterler açık mı? Nöbetçi noter tatil mi oldu? Hafta sonu noter açık mı?
20 Mart 2020 Cuma kanalların güncel yayın akışları belli oldu. FOX TV, TRT 1, STAR TV, ATV, KANAL D, TV8 ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar ortaya çıktı
Tırnak yeme alışkanlığının zararları nelerdir? Tırnak yeme alışkanlığı nasıl önlenir?
Sevdiğine sarılmanın vücutta yarattığı mükemmel etkiler
TRT EBA TV uzaktan eğitim saat kaçta başlayacak? EBA TV sınıflara göre ders saati ve ders programları
TRT EBA TV Digitürk, Tivibu ve D Smart, Turkcell TV platformlarında kaçıncı kanalda olacak?
iPhone 12 nasıl olacak? Yeni Iphone için beklenen özellikler neler?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm ikinci tanıtımı fragmanı yayınlandı
Okul korona tatilleri uzayacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Uzaktan eğitim nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Corona Danışma Hattı Alo 184 Korona Hattı Kuruldu!
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 20 Mart Cuma 2020
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma - Yeni günde burcunuz size neler söylüyor?
TRT EBA TV frekansları TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise Türksat kanal ayarları
Cuma mesajları! 20 Mart haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
En Güzel Resimli Cuma mesajları 20 Mart 2020
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 20 Mart 2020 resimli cuma mesajları, kısa smsleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.