Muhterem Nur, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu

Hemen hemen herkesin Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı olarak bildiği asıl adı Aysek Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, bu sabah hayatını kaybetti. Uzun süredir çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Muhterem Nur, tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Türk Sineması'nda onlarca filmde yer almış sinema oyuncusu ve şarkıcı olan Nur, sabah saat 06.30'da hayatını kaybettiği bildirilirken dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

Önce Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan daha sonra İstinye Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Muhterem Nur, 87 yaşındaydı.

Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumludur ve Türk sinema oyuncusu, şarkıcısıdır. Annesini ve babasını hiç bilmeyen Nur, “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul’a kaçırıldı. Eyüp’e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950 yılında mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. İlk film teklifini 1950’lerin başında Muharrem Gürses’ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951’de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden’in yönettiği “Kanun Namına”ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku’ydu. Daha sonra Ümit Utku’nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı “Üç Arkadaş”, Muhterem Nur’u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç “dev” oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960’larda, belki ancak sonraki “Türkân Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç’tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem’in gördüğü sevgiyi göremedi.”

"Adana Altın Koza Film Şenliği" ve "İstanbul Film Festivali"nde ödüller alan sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

"Yuva", "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Denizin Kanı", "Esrarlı Gözler", "Bir Akıllı Bir Deli", "Sevmemeli", "Yalnızlık Korkusu", "Kuşlu Çorap", "Küskünüm", "Son Akın", "Zeytin Gözlüm" , "Kaderim", "Kara Gün", "Öksüz Gülnaz", "Yiğit Anadolu'dan Çıkar", "Kanunsuz Toprak", "İstanbul'da Randevu", "Ekmek Kavgası", "Anne", "Ali Derler Adıma", "Derbeder / Kırık", "Ayşem Kınalı Gelin", "Gelin Ayşem", "Bırakın Yaşayalım", "Kara Davut"