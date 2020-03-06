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Muhterem Nur'dan üzen haber! Bilinci kapandı

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili gelen son dakika haberine göre yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçının bilincinin kapandığı öğrenildi.

06 Mart 2020 Cuma 12:45
Muhterem Nur'dan üzen haber! Bilinci kapandı

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı. 87 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ile ilgili yakından takip eden hayranları üzücü bir haber aldı. 

Muhterem Nur'dan üzen haber! Bilinci kapandı

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur'un Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi yopun bakım ünitesinde kan değerleri değiştiği ve solunum ve diyaliz cihazına bağlandığı öğrenildi. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Müslüm Gürses'in de hayranlarını üzdü.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuMuhterem NurMüslüm Gürses
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