Muhterem Nur'un son isteği yerine getirildi, gerçek manada sevgilisine kavuştu!

Hayatının yaklaşık son 30 yılını Müslüm Gürses ile geçiren Nur, Müslüm Gürses'in 2013 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kendisini bir türlü alıştıramadı buna. Muhterem Hanım'ın Son isteği 30 yıllık hayat arkadaşı Müslüm Gürses ile aynı mezarda uyumaktı. Sürekli Müslüm gürses'in mezarına gidip, 'beni ne zaman yanına alacaksın' diye serzenişte bulunurdu.

Nur'un vasiyeti yerine getirili ve Müslüm Gürses ile aynı mezara defnedildi. Muhterem Hanım, 1982 yılının Mayıs ayında Malatya turnesinde tanıştığı Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah kıymıştı.

