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Muhterem Nur'un son isteği yerine getirildi, gerçek manada sevgilisine kavuştu!

Dün (20 Mart 2020) Hayatın kaybeden Arabesk Müziğinin babası Müslüm Gürses’in eşi, şarkıcı- oyuncu Muhterem Nur, son yolculuğuna uğurlandı. Her alanda hayatımızı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına önlem amaçlı sadece 20 kişilik bir cenaze töreninin ardından toprağa verilen Muhterem Nur'un vasiyeti yerine getirildi.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:36
Muhterem Nur'un son isteği yerine getirildi, gerçek manada sevgilisine kavuştu!

Hayatının yaklaşık son 30 yılını Müslüm Gürses ile geçiren Nur, Müslüm Gürses'in  2013 yılında hayatını kaybetmesinin ardından  kendisini bir türlü alıştıramadı buna.  Muhterem  Hanım'ın Son  isteği 30 yıllık hayat arkadaşı Müslüm  Gürses ile aynı mezarda uyumaktı.  Sürekli Müslüm gürses'in mezarına gidip, 'beni ne zaman  yanına alacaksın' diye serzenişte bulunurdu.  

Muhterem Nur'un son isteği yerine getirildi, gerçek manada sevgilisine kavuştu!

Nur'un vasiyeti yerine getirili ve Müslüm Gürses ile aynı mezara defnedildi.  Muhterem  Hanım, 1982 yılının Mayıs ayında Malatya turnesinde tanıştığı Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah kıymıştı. 
Muhterem Nur'un son isteği yerine getirildi, gerçek manada sevgilisine kavuştu!

Anahtar Kelimeler:
Muhterem NurMüslüm GürsesVesiyet
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