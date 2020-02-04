İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121985
ALTIN
300.074
DOLAR
5.9786
STERLİN
7.7921
EURO
6.6035

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl hapis! Adnan Koç beraat edebilecek mi?

Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 polis memurunun yaralanmasına neden olduğu düşünülen Adnan Koç'un da olay yerinde olaya dahil olarak suç işlendiği iddia edildi. Peki, Adnan Koç kaç yıl ceza aldı? Adnan Koç diğer mahkemede beraat edebilecek mi? İşte, Adnan Koç'a dair iddialar...

04 Şubat 2020 Salı 15:12
Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl hapis! Adnan Koç beraat edebilecek mi?

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Şeyhmuz Koç dışında diğer sanıklar davaya katılmadı. Mahkemede öne sürülen iddialardan dolayı Adnan Koç'ta dahil olmak üzere tüm sanıklar hapis cezası aldı. İşte detaylar...

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasında Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç dört farklı suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç beş ayrı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası aldılar.

Görülen davada, sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada gerekli iddiaları öne sürerek savunmalarını yaptılar. Şeyhmuz Koç , olay yerine gittiğinde kavgaya karışmadığını belirterek kavgaya gitmediğini ve hiç bir suça katılmadığından dolayı beraatini istediğini öne sürdü.

Son Güncelleme: 04.02.2020 15:12
Anahtar Kelimeler:
Adnan KoçAdnan Koç Beraat Edebilecek MiAdnan Koç Kaç Yıl Ceza AldıAdnon Koç Cezaevine Girdi MiAdnan Koçun SuçuMuhteşem YüzyılMuhteşem Yüzyıl Oyuncusu Adnan Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğba Ekinci, bikinili fotoğrafı ile Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu
Tuğba Ekinci, bikinili fotoğrafı ile Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu
Pınar Altuğ isyan etti
Pınar Altuğ isyan etti
Demet Akalın'dan kızına büyük jest
Demet Akalın'dan kızına büyük jest
Manken Tülin Şahin İtalya gündemine
Manken Tülin Şahin İtalya gündemine
Zalim İstanbul'un Ceren'i yeni bir aşka yelken açtı
Zalim İstanbul'un Ceren'i yeni bir aşka yelken açtı
Fatih Ürek'in açıklamalarına Demet Akalın'dan cevap
Fatih Ürek'in açıklamalarına Demet Akalın'dan cevap

Popüler Haberler

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için çeşitli püf noktaları
Yeni Peugeot 2008 fiyatı teknik özellikleri ve tasarımı
İstanbul'da kaç deprem toplanma alanı var?
Hasarlı bina ihbarı nereye nasıl yapılır?
Vibrometre nedir, ne işe yarar? Vibrometre depremde ne işe yarar?
Dyson Lin kimdir? Deprem Kahini olarak kendini tanıtan Dyson Lin hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta Elif Akçam ve Kaynanası neden yok, yarışmadan neden çekildiler?
A101 6 Şubat Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta hangi kategoriler öne çıkacak?
Zümrüdüanka nerede çekiliyor? Zümrüdüanka dizisinin çekildiği yerler
Ziraat Bankası 2020 faizsiz çiftçi kredisi şartları ve başvuru detayları
Ebebek Şubat 2020 indirim kampanyası
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Rise of Empires Ottoman 2. sezon olacak mı? var mı? Netflix Rise of Empires: Ottoman yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
İBB Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesi yardımları ne zaman başlayacak?
Yerli arabanın fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'dan fiyat açıklaması
MEB: 2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı!
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Volkan kimdir? Gökhan Mumcu Edho kadrosunda!
Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.