Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl hapis! Adnan Koç beraat edebilecek mi?

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Şeyhmuz Koç dışında diğer sanıklar davaya katılmadı. Mahkemede öne sürülen iddialardan dolayı Adnan Koç'ta dahil olmak üzere tüm sanıklar hapis cezası aldı. İşte detaylar...

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasında Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç dört farklı suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç beş ayrı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası aldılar.

Görülen davada, sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada gerekli iddiaları öne sürerek savunmalarını yaptılar. Şeyhmuz Koç , olay yerine gittiğinde kavgaya karışmadığını belirterek kavgaya gitmediğini ve hiç bir suça katılmadığından dolayı beraatini istediğini öne sürdü.