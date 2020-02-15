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Murat Boz Can Kenarım şarkısının klibiyle gündem oldu

Murat Boz yeni şarkısı Can Kenarım’ın klipiyle gündem oldu. Ünlü sanatçı Can Kenarım şarkısının klipinde küvete girdi. Murat Boz’un yeni şarkısının klipi hayranları tarafından fazlasıyla beğenildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:14
Murat Boz Can Kenarım şarkısının klibiyle gündem oldu

Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından Murat Boz’un yeni şarkısı yayınlandı. Ünlü sanatçının Can Kenarım adlı şarkısının klipi gündem oldu. Can Kenarım şarkısının söz ve müziği Bilal Sonses tarafından yapıldı. Şarkının aranjesini ise Mustafa Ceceli yaptı.

Murat Boz’un Can Kenarım şarkısının klip yönetmenliğini Gülşen Aybaba yaptı. Ünlü sanatçı klip çekimlerinde küvete girdi. Can Kenarım şarkısının klipi sanatçının hayranları tarafından fazlasıyla beğenildi. Can Kenarım şarkısı yayınlanır yayınlanmaz binlerce kişi tarafından izlendi.

Murat Boz küvete girdi

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:14
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