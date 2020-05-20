Murat Boz'dan Hadise ve Ebru Gündeş'e özlem dolu paylaşım

Karantina boyunca evinden çıkmayan, son iki ayda tamamen izole bir hayat sürdüren isimlerden biri olan şarkıcı Murat Boz, dostlarıyla beraber çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaştı.

Murat Boz'dan Hadise ve Ebru Gündeş'e özlem dolu paylaşım
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Yakışıklı şarkıcı, evde kaldığı süre boyunca günlük aktivitelerini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Murat Boz son olarak bir dönem O Ses Türkiye yarışmasında beraber jüri üyeliği yaptığı Hadise ve Ebru Gündeş'le beraber çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaştı. 

Murat Boz'dan Hadise ve Ebru Gündeş'e özlem dolu paylaşım

Murat Boz paylaşımına; “Fotoğraf çekerken araya kaynak yapan çok arzulu ambiyans bozucu tipler vardır ya, bu fotoğrafta O benim işte. Ebru'm...Hadise'm... Çokça özlendiniz canım arkadaşlarım.” Notunu ekleyerek dostlarına olan özlemini dile getirdi. 

Murat Boz'dan Hadise ve Ebru Gündeş'e özlem dolu paylaşım


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