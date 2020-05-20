Murat Boz'dan Hadise ve Ebru Gündeş'e özlem dolu paylaşım

Yakışıklı şarkıcı, evde kaldığı süre boyunca günlük aktivitelerini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Murat Boz son olarak bir dönem O Ses Türkiye yarışmasında beraber jüri üyeliği yaptığı Hadise ve Ebru Gündeş'le beraber çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaştı.

Murat Boz paylaşımına; “Fotoğraf çekerken araya kaynak yapan çok arzulu ambiyans bozucu tipler vardır ya, bu fotoğrafta O benim işte. Ebru'm...Hadise'm... Çokça özlendiniz canım arkadaşlarım.” Notunu ekleyerek dostlarına olan özlemini dile getirdi.