betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120792
ALTIN
307.427
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8617
EURO
6.5545

Murat Boz'dan samimi açıklamalar

Ünlü şarkıcı Murat Boz, katıldığı bir radyo programında sorulara samimi cevaplar verdi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:09
Murat Boz'dan samimi açıklamalar

39 yaşındaki şarkıcı Murat Boz, yeni şarkısı 'Can Kenarım' adlı şarkısıyla müzik piyayasına tekrar giriş yaptı. Best FM'de  Yasemin Şefik’in sunduğu radyo programına katılan Boz, televizyon ve sinema kariyerinde yaptığı çalışmaların, hayranları tarafından farklı yorumlanarak "müziği bıraktı" şeklinde yorumlandığını söyledi. Murat Boz açıklamasına, ''14 yılda 5 albüm yaptım. 11 single çıkardım. Hiç boş durmamışım ki…'' şeklinde devam etti.

murat boz

Son klibiyle ilgili ilginç bir soru soran Yasemin Şefik, "Murat şu anda üstünde ne var, çıplak mısın" sorusuna kahkaha atan Boz, “Bu klipte, Gülşen Aybaba beni soydu” dedi. Murat Boz son olarak arka arkaya birçok şarkı çıkaracağını söylerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Murat BozYasemin SefikGülsen AybabaCan Kenarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi
Ebru Polat sosyal medyayı salladı
Ebru Polat sosyal medyayı salladı
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük
Oyuncu Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü
Oyuncu Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü
Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi
Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi
Burcu Esmersoy'un acı dolu hayat hikayesi
Burcu Esmersoy'un acı dolu hayat hikayesi

Popüler Haberler

Papara işlem ücretleri ne kadardır?
Yasak Elma'nın Nadir'e ne oldu? Hakan Karahan Yasak Elma'dan neden ayrılıyor?
2020 AGİ ödemesi dahil asgari ücret maaş ödemeleri ne kadar oldu?
2020 kira sözleşmesi örneği ve kiracıların dikkat etmesi gereken konular
EFT ve Havale işlem ücreti almayan bankalar hangileri
2020 Vize ücretleri zamlandı! İşte yaşlara göre yeni vize ücretleri ve güncel Schengen vizesi evrakları
Kanalların yayın akışları 17 Şubat Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
IMDb’de popüler 20 yerli türk dizisi
2020 Yılında İlk Kez Ev Alana Devlet Tarafından Verilen 30 Bin Lira Hibe
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Netflix Hakan: Muhafız 3.Sezon fragmanı yayınlandı!
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
Günlük burç yorumları 17 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmenin anlamı ve tabiri
TOKİ 2020 Sosyal konut kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu?
Rüyada kağıt para görmek ne demektir? Rüyada kağıt para görmenin tabiri ve anlamı
Survivor 2020 2.bölüm fragmanı yayınlandı!
Güvenlik Görevlisi nasl olunur? 2020 Silahlı silahsız güvenlik görevlisi olma şartları
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hangi dizilerde oynadı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.