Murat Boz'dan samimi açıklamalar

39 yaşındaki şarkıcı Murat Boz, yeni şarkısı 'Can Kenarım' adlı şarkısıyla müzik piyayasına tekrar giriş yaptı. Best FM'de Yasemin Şefik’in sunduğu radyo programına katılan Boz, televizyon ve sinema kariyerinde yaptığı çalışmaların, hayranları tarafından farklı yorumlanarak "müziği bıraktı" şeklinde yorumlandığını söyledi. Murat Boz açıklamasına, ''14 yılda 5 albüm yaptım. 11 single çıkardım. Hiç boş durmamışım ki…'' şeklinde devam etti.

Son klibiyle ilgili ilginç bir soru soran Yasemin Şefik, "Murat şu anda üstünde ne var, çıplak mısın" sorusuna kahkaha atan Boz, “Bu klipte, Gülşen Aybaba beni soydu” dedi. Murat Boz son olarak arka arkaya birçok şarkı çıkaracağını söylerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.