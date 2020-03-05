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Murat Boz, Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu aşk iddiaları doğru mu? Murat Boz'un yeni sevgilisi Deren Talu mu?

Aslı Enver ayrılığı sonrasında Murat Boz'un yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündeminin en fazla konuşulan konu başlıkları arasında yer almaya başladı. Boz hakkında ''Murat Boz, Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu aşk iddiaları doğru mu, Murat Boz'un yeni sevgilisi Deren Talu mu?'' sorularının yanıtı Google'da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.

05 Mart 2020 Perşembe 00:31
Murat Boz, Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu aşk iddiaları doğru mu? Murat Boz'un yeni sevgilisi Deren Talu mu?

Murat Boz ve Deren Talu’nun aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemini salladı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştıkları belirtilen ikilinin arkadaşlıklarını kısa süre içerisinde ilerlettiği ve gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadıkları öne sürüldü.

Aslı Enver ile kısa süre önce yollarını ayırdığı öğrenilen Murat Boz, Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu ile bir doğum günü etkinliğinde tanıştı. Mimar Efe Kesgün’ün doğum günü için düzenlenen parti davetlisi olan Talu’nun arkadaşları aracılığıyla Murat Boz ile tanıştığı iddia ediliyor.

İkili iddialara karşı sessizliğini koruyor

İkilinin aşk yaşadığına dair iddialar Murat Boz hayranlarında şaşkınlık yarattı. Ünlü sanatçının bazı takipçileri ilişkiyi yaş farkı sebebiyle tasvip etmediğini belirtse de söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:31
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