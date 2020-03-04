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Murat Boz Deren Talu aşk iddiaları doğru mu, Deren Talu ve Murat Boz sevgili mi, yaş farkı kaç? Deren Talu kimdir?

Geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisinde tanışan Murat Boz ve Deren Talu hakkında çıkan aşk iddiaları gündeme oturdu. Çıkan haberlerden sonra Murat Boz Deren Talu aşk iddiaları doğru mu, Deren Talu ve Murat Boz sevgili mi, yaş farkı kaç ve Deren Talu soruları merak edilmeye başlandı. İşte aşk iddiası ile ilgili detaylar.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:44
Murat Boz Deren Talu aşk iddiaları doğru mu, Deren Talu ve Murat Boz sevgili mi, yaş farkı kaç? Deren Talu kimdir?

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Aslı Enver ile kısa bir süre önce ilişkisini bitiren Murat Boz’un Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin haberlerinde yer alan iddialara göre, Murat Boz2un bir doğum günü partisinde Deren Talu ile tanıştığı ve sonrasında ikilinin yakınlaştığı söylendi. İkilinin arasındaki yaş farkı ise tepkilere neden oldu.

Murat Boz ve Deren Talu arasındaki yaş farkı kaç?

Murat Boz 39 yaşında iken, Deren Talu ise 23 yaşında. İkilinin arasında tam 16 yaş fark var.

Murat Boz ve Deren Talu sevgili mi?

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, mimar Efe Kesgün’ün doğum günü partisinde bir araya geldi. Annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu, arkadaşlarının aracılığıyla Murat Boz ile tanıştı.

Partide yakınlaşan ikili arkadaşlıklarını bir adım ileriye taşıyarak yeni bir ilişkiye başladı. Ancak ikili ilişkilerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

Deren Talu kimdir?

1996 yılında doğan Deren Talu, oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile Mimar Eren Talu’nun kızıdır. Babası  Eren Talu Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

ENKA Okulları’nda lise eğitimini tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta tamamladı.

Manken olmayı hedefleyen Deren Talu, kariyeri için ilk adımını Atıl Kutğlu’nun defilesinde attı.

Son Güncelleme: 04.03.2020 15:44
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