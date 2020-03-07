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Murat Boz, Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Murat Boz, Defne Samyeli'nin kızı deren Talu ile aralarında çıkan aşk dedikodularına karşı bir açıklama yaptı. Haklarında çıkan aşk haberleri hakkında ilk kez konuşan Murat Boz'un söyledikleri kafaları karıştırırken, haberlerin aslında asılsız olduğu yönünü de belirtti.

07 Mart 2020 Cumartesi 16:17
Murat Boz, Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz'un aralarında ortaya atılan aşk haberleri son günlerde magazin gündeminden düşmezken ünlü şarkıcı ilk kez konuşarak konuya açıklık getirdi.

Murat ve Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Murat Boz ile Deren Talu'nun ortak bir arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldikleri ve aralarında samimi bir yakınlaşma olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından magazin gündeminde Murat Boz'un kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver'e nispet yaptığı söylentilerini de beraberinde getirmişti.

Murat ve Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Deren Talu’yla adı aşk dedikodularına karışan Murat Boz, hakkında çıkan bu iddialar hakkında sessiz kalmış ve hayranları ondan gelecek bir açıklamayı bekliyordu. Ünlü şarkıcı Boz, konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Murat ve Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Aslı Enver 4 ay önce 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandıran Murat Boz .ıkan aşk haberleri hakkında, "Doğrusu şu; Efe'nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok" dedi. Muhabirlerin "Şu an ilişkiniz yok ama olur mu?" sorusuna ise, "Yazıldığı gibi yok diyorum" diyerek kafaları karııştırı. Olası bir ilişki için açık kapı bıraktığı yönünde düşünmeye iten Murat Boz'un bu açıklamaları sonrası gözler Deren Talu'ya çevrildi. 

Murat ve Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Kerim Sabancı ile olan birlikteliğini yeni bitiren Deren Talu ise konu hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Ancak annesi Defne Samyeli, bu iddialar için 'asla doğru değil' diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.03.2020 16:18
Anahtar Kelimeler:
AşkMurat BozAçıklamaDeren Talu
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