Murat Boz, Deren Talu ile olan aşk iddialarına yanıt verdi; Asılsız!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz'un aralarında ortaya atılan aşk haberleri son günlerde magazin gündeminden düşmezken ünlü şarkıcı ilk kez konuşarak konuya açıklık getirdi.

Murat Boz ile Deren Talu'nun ortak bir arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldikleri ve aralarında samimi bir yakınlaşma olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından magazin gündeminde Murat Boz'un kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver'e nispet yaptığı söylentilerini de beraberinde getirmişti.

Deren Talu’yla adı aşk dedikodularına karışan Murat Boz, hakkında çıkan bu iddialar hakkında sessiz kalmış ve hayranları ondan gelecek biryı bekliyordu. Ünlü şarkıcı Boz, konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Aslı Enver 4 ay önce 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandıran Murat Boz .ıkan aşk haberleri hakkında, "Doğrusu şu; Efe'nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok" dedi. Muhabirlerin "Şu an ilişkiniz yok ama olur mu?" sorusuna ise, "Yazıldığı gibi yok diyorum" diyerek kafaları karııştırı. Olası bir ilişki için açık kapı bıraktığı yönünde düşünmeye iten Murat Boz'un bu açıklamaları sonrası gözler Deren Talu'ya çevrildi.

Kerim Sabancı ile olan birlikteliğini yeni bitiren Deren Talu ise konu hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Ancak annesi Defne Samyeli, bu iddialar için 'asla doğru değil' diye konuştu.