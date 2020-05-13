Murat Boz ile Burcu Bakdur hakkındaki aşk iddiaları magazin gündemini salladı

Koronavirüs sebebiyle vaktini evinde geçiren Murat Boz'un Burcu Bakdur ile takipleşip karşılıklı yorumlar yapması dikkatlerden kaçmadı. Murat Boz ile Burcu Bakdur hakkındaki aşk iddiaları magazin gündemini salladı.

Murat Boz ile Burcu Bakdur hakkındaki aşk iddiaları magazin gündemini salladı
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Koronavirüs sebebiyle günlerini evde geçiren Murat Boz’un ünlü sunucu Burcu Bakdur ile takipleşip birbirlerine yorum atması kısa sürede dikkatleri çekti. Boz’un reklam yazarı ve sunucu Bakdur ile karşılıklı olarak yorumlaşması kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Boz’un 35 yaşındaki Bakdur’un fotoğraflarını her saniye beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

‘’İlişki veya başka bir durum tabii ki yok.’’

Boz, daha önce Deren Talu hakkındaki aşk dedikoduları hakkında doğum gününde karşılaştıklarını ancak ilişki durumu veya başka bir durum olmadığını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 20:37

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