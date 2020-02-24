Murat Boz'u ifşa eden Caroline Yılmaz'a çıplaklık yanıtı

TV 8,5’ta yayınlanan Caroline Show adlı programın sunucusu caroline Yılmaz, gündemem bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Murat Boz ile komşu olduğunu söyleyen Carolina, Boz'un evde çıplak dolaştığını öne sürdü.

Caroline Yılmaz, programında “Murat Boz’un ev hallerini çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor, buzdolabının kapısını açıp elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor” dedi ve onun ardından İstanbul'da bir rezidansın 17'nci katında oturduğunu ve gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı ve O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Murat Boz ise hakkında ortaya atılan 'Evinde üstü çıplak dolaşıyor' iddiasına jet bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Boz, "Oturduğum ev 5 kattır. Yan komşum çok değerli bir müzisyen arkadaşım ve ailesi... Maksatlı ve baştan sonra yalan olan bu açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.