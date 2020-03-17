Murat Boz'un sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya büyük tepki!

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ve sonrasında da artış göstermesi üzerine Bakanlıklar ve yetkililer salgından korunmak için alınan tedbirler kapsamında mümkün olmadığı süre içerisinde vden çıkılmaması gerektiğini söylüyorlar. Yetkililerin bu önerilerine rağmen ünlü şarkıcı Murat Boz'un "dışarı çıkın" diyerek çektiği video ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Koronavirüs salgını hakkında bir video çekerek takipçilerine seslenen Murat Boz, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gün aşırı toplantılar ile halkı sürekli bilgilendirirken, sık sık evde kalınması çağrısı yapmaları ve sanatçıların da bu uyarılara destek olarak takipçilerine evde kalınması gerektiğini belirterek Bakanlık ve yetkililere destek olmaya çalışıyorlar. Fakat, Murat Boz ise bu uyarılar hakkında farklı bir çıkışla gündeme geldi.

Sosyal medya üzerinden yayılan bu videoya ise kullanıcılar büyük tepki gösterdi. Murat Boz ise sosyal medyada gelen eleştiri ve yorumlar üzerine daha sonra bir açıklama daha yaptı ve yapıp yanlış anlaşıldığını ifade ederek “Sağlık Bakanlığın direktifleri çok önemli, zorunda olmadıkça ben de dışarıya çıkmıyorum” şeklinde açıklama yaptı. İşte, Murat Boz'un tepki çeken çağrı videosu: