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Murat Boz’un annesi uçakta fenalaştı! Nedret Boz Kalp spazmı geçirdi

Şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, Hollanda'dan İstanbul'a dönerken uçakta kalp spazmı geçirdi. Uçakta hemen müdahale edilen Nedret Boz, uçaktan iner inmez hastaneye kaldırıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:58
Murat Boz’un annesi uçakta fenalaştı! Nedret Boz Kalp spazmı geçirdi

O Ses Türkiye jüri üyesi şarkıcı Murat Boz Önceki gün Masterdam'da bir konser verdi. Konsere annesi Nedret Boz ve ağabeyi Ali Boz ile giden ünlü şarkıcı, Hollanda'dan İstanbul’a dönerken annesi uçakta fenalaştı. Kalp spazmı geçirdiği anlaşılan Nedret Boz'un durumundan dolayı Murat Boz ve ağabeyi panik yaşadılar.

Nedret Boz Kalp spazmı geçirdi

Anne Nedret Boz, uçak piste iner inmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesini apar topar hastaneye kaldıran kardeşlerden Ali Boz, annesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Amsterdam dönüşü uçakta rahatsızlandı. Havada olduğumuz için yapacak bir şey yoktu ama baya bir tedirgin olduk. Şu an çok iyi tetkikler yapıldı. Birde gribal enfeksiyon oldu. Bayanların daha çok yaşadığı sistis var biliyorsunuz onlar da birleşince sıkıntı oldu. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an çok şükür hiçbir şeyi yok. Ben annemin bizimle gelmesini çok istemiştim onun içinde bir tedirginlik oldu. Ne zaman güzel bir fotoğraf paylaşsam anneme bir sıkıntı oluyor. Nazara inanmaya başladım. O gece tetkikler yapıldı sonra taburcu oldu." diye konuştu.

Nedret Boz Kalp spazmı geçirdi


 

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Murat BozSağlık DurumuNedret BozKalp Spazmı
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