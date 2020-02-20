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Murat Dalkılıç'tan evlilik haberleri jet yanıt

Geçtiğimiz günlerde bir film galasında objetiflere takılan şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel ile evlenecekleri yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

20 Şubat 2020 Perşembe 17:05
Murat Dalkılıç'tan evlilik haberleri jet yanıt

İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp, başrolünü oynadığı 'Bayi Toplantısı' filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Filmin diğer başrol oyuncuları; Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir'inde katılımıyla Kanyon'da gerçekleşen galaya birçok ünlü isim akın etti.

murat dalkılıç

Galaya katılan ünlü isimlerden biri de geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile yakın bir zamanda evlenecekleri yönünde haberleri çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç'tı. Muhabirlerin yakın zaman önce evlenecekleri yönünde çıkan haberlerle ilgili sorduğu sorulara Dalkılıç, “Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz” diyerek iddiaları reddetti.

murat dalkılıç

Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelMurat DalkılıçGalaBayi ToplantısıEvlilik Açıklaması
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