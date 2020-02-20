Murat Dalkılıç'tan evlilik haberleri jet yanıt

İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp, başrolünü oynadığı 'Bayi Toplantısı' filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Filmin diğer başrol oyuncuları; Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir'inde katılımıyla Kanyon'da gerçekleşen galaya birçok ünlü isim akın etti.

Galaya katılan ünlü isimlerden biri de geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile yakın bir zamanda evlenecekleri yönünde haberleri çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç'tı. Muhabirlerin yakın zaman önce evlenecekleri yönünde çıkan haberlerle ilgili sorduğu sorulara Dalkılıç, “Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz” diyerek iddiaları reddetti.