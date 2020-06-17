Murat Göğebakan'ın Kalbim Yaralı şarkısının ardındaki acı hikaye

Bir süredir sosyal medya hesaplarından paylaşılan Murat Göğebakan’ın Kalbim Yaralı şarkısını seslendirdiği video herkesin gözlerini dolduruyor. Göğebakan’ın ağlayarak söylediği şarkının arkasında ise üzücü bir hayat hikayesi yer alıyor.

2009 yılında kanser hastalığına yakalanan Murat Göğebakan, kanserle savaştığı günlerde eşi Sema Bekmez tarafından terk edilmiş, Murat Göğebakan ise kanserin ardından kalp durması sebebi ile hayatını kaybetmişti.

Murat Göğebakan Kimdir?

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan ünlü şarkıcı bir süre öğretim görevliliği yapmıştır. 1997’de ilk albümü Ben Sana Aşık Oldum u çıkaran sanatçı pek çok ödüle de sahip olmuştur. 2009 yılında kan kanserine yakalanan Göğebakan 2010 yılında kanseri yenmiştir. 2011 yılında kendini aldattığı gerekçesi ile eşi Sema Bekmez’e dava açan Göğebakan, hastalığının tekrar nüksetmesiyle hayatını kaybetmiştir.