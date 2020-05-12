Murat Övüç “babasının mezarında reklam yaptı” yorumlarına kendi üslubuyla yanıt verdi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, babasının mezarında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Övüç, iddialara cevap verdi.

Murat Övüç “babasının mezarında reklam yaptı” yorumlarına kendi üslubuyla yanıt verdi
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Murat Övüç, babasının mezarını ziyaret ederken çektiği videoda dikkat çeken mezar taşı detayı, sosyal medyada “Mezar taşı reklamı” olarak yorumlandı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Övüç, olayın yanlış anlaşılmasından rahatsız oldu. 

Murat Övüç “babasının mezarında reklam yaptı” yorumlarına kendi üslubuyla yanıt verdi

Murat Övüç, yapılan yorumlara istinaden yeni bir video paylaştı. Övüç, paylaştığı videoda kendi üslubuyla yapılan yorumları eleştirdi. “Ben babamın  mezar taşını ücretsiz yaptıracak kadar karaktersiz miyim. Vicdansızlar” diye sitem eden ünlü fenomen, mezar taşının makbuzunu da paylaşarak iftiralara cevap verdi. 

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 17:05

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