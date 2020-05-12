Murat Övüç “babasının mezarında reklam yaptı” yorumlarına kendi üslubuyla yanıt verdi

Murat Övüç, babasının mezarını ziyaret ederken çektiği videoda dikkat çeken mezar taşı detayı, sosyal medyada “Mezar taşı reklamı” olarak yorumlandı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Övüç, olayın yanlış anlaşılmasından rahatsız oldu.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, babasının mezarında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Övüç, iddialara cevap verdi.
Murat Övüç, babasının mezarını ziyaret ederken çektiği videoda dikkat çeken mezar taşı detayı, sosyal medyada “Mezar taşı reklamı” olarak yorumlandı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Övüç, olayın yanlış anlaşılmasından rahatsız oldu.