Murat Övüç “babasının mezarında reklam yaptı” yorumlarına kendi üslubuyla yanıt verdi

Murat Övüç, babasının mezarını ziyaret ederken çektiği videoda dikkat çeken mezar taşı detayı, sosyal medyada “Mezar taşı reklamı” olarak yorumlandı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Övüç, olayın yanlış anlaşılmasından rahatsız oldu.

Murat Övüç, yapılan yorumlara istinaden yeni bir video paylaştı. Övüç, paylaştığı videoda kendi üslubuyla yapılan yorumları eleştirdi. “Ben babamın mezar taşını ücretsiz yaptıracak kadar karaktersiz miyim.” diye sitem eden ünlü fenomen, mezar taşının makbuzunu da paylaşarak iftiralara cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 17:05