Murat Övüç neden evlendiğini ilk kez açıkladı

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Murat Övüç, neden evlendiğini ilk kez açıkladı. Övüç hakkında merak edilenlerle ilgili detayları ilk kez paylaştı.

Murat Övüç neden evlendiğini ilk kez açıkladı
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Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla isminden söz ettirmeyi başaran Murat Övüç, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu ve gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Övüç, ablasına eşcinsel olduğunu itiraf ettiğini ancak ablasının ise ‘’Bunu babama, anneme anlatamayız.’’ dediğini aktardı. Babası istediği için evlendiğini dile getiren Övüç, 196Sekiz Youtube kanalında flaş açıklamalarda bulundu.

‘’Baba istedi diye evlendim.’’

Övüç, ablasına eş cinsel olduğunu dile getirerek ‘’Bunu babama anneme anlatamayız.’’ dedi. Babası istediği için evlendiğini dile getiren Övüç, eşiyle hala görüştüğünü anlatarak oğlunun annesiyle arasının çok iyi olduğunu aktardı.

‘’Nur Yerlitaş beni meşhur etti.’’

Övüç, kısa bir süre önce katılmış olduğu canlı yayında beyin kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Nur Yerlitaş’ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına para koyduğunu aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 20:11

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