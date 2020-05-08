Murat Övüç neden evlendiğini ilk kez açıkladı

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla isminden söz ettirmeyi başaran Murat Övüç, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu ve gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Övüç, ablasına eşcinsel olduğunu itiraf ettiğini ancak ablasının ise ‘’Bunu babama, anneme anlatamayız.’’ dediğini aktardı. Babası istediği için evlendiğini dile getiren Övüç, 196Sekiz Youtube kanalında flaş açıklamalarda bulundu.

‘’Baba istedi diye evlendim.’’

‘’Nur Yerlitaş beni meşhur etti.’’

Övüç, ablasına eş cinsel olduğunu dile getirerek ‘’Bunu babama anneme anlatamayız.’’ dedi. Babası istediği için evlendiğini dile getiren Övüç, eşiyle hala görüştüğünü anlatarak oğlunun annesiyle arasının çok iyi olduğunu aktardı.

Övüç, kısa bir süre önce katılmış olduğu canlı yayında beyin kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Nur Yerlitaş’ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına para koyduğunu aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 20:11