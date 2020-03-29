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Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!

Murat Övüç’ün sosyal medya paylaşımında Nekşfliş demesi büyük gündem oldu. Bunun üzerine Netflix Twitter hesabındaki ismini Netflix ya da Nekşfliş olarak değiştirdi.

29 Mart 2020 Pazar 19:23
Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük gündem olan Murat Övüç, Koronavirüs salgınından dolayı evinde karantinada kaldığı zaman bir canlı yayın paylaştı. Murat Övüç canlı yayında Netflix’e, Nekşfliş dedi. Murat Övüç’ün canlı yayını bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine Netflix’in Türkiye’deki Twitter hesabı da profilindeki ismini “Netflix ya da Nekşfliş” değiştirdi.

 

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Son Güncelleme: 29.03.2020 19:23
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