Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük gündem olan Murat Övüç, Koronavirüs salgınından dolayı evinde karantinada kaldığı zaman bir canlı yayın paylaştı. Murat Övüç canlı yayında Netflix’e, Nekşfliş dedi. Murat Övüç’ün canlı yayını bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine Netflix’in Türkiye’deki Twitter hesabı da profilindeki ismini “Netflix ya da Nekşfliş” değiştirdi.

