Mustafa Sandal'dan ilginç açıklama

50 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, hayatını anlattığı kitabı 'Beni Ağlatma'nın imza gününde sevenleri ile bir araya geldi. Sandal, kitabında Defne Samyeli ile yıllar önce kısa süreli bir aşk yaşadığını yazmasıyla bir polemiğin fitili ateşlemişti. Samyeli aşk iddialarını yalanlamakla kalmadı ve Sandal'a dava açarak işi mahkemeye kadar götürdü.

Mustafa Sandal, etkinlik başlamadan hemen önce gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, bir süredir polemik yaşadığı Defne Samyeli ile ilgili sorulara, “Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Bir muhabirin “Defne Samyeli dava açınca, ikinci baskıda o kısmı çıkarmak zorunda kaldınız. Keşke yazmasaydım diye pişmanlığınız oldu mu?” sorusuna Mustafa Sandal, “Pişmanlığım yok. Bula alakalı hiçbir satırdan pişman değilim. Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzım budur ve bunun dışına çıkmamaya hep dikkat ederim.” dedi.

Mustafa Sandal'ı bu özel gününde sevenleri yalnız bırakmadı.