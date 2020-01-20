Mustafa Sandal'ın kitabındaki bazı bölümleri değiştirdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' isimli kitabını çıkarmadan gündeme gelmeye başlamıştı. Sandal, kitabında 1993 yılında gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatmış ve daha önce gündeme gelmeyen bu ilişki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu bomba iddianın ardındansessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Mustafa Sandal’ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Sandal’ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim.”

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta bir yemekte Defne Samyeli ile bir arada olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında Defne Samyeli'nin olduğu bölümleri çıkarma kararı aldı. Sandal’ın yakın çevresine “238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak” dediği öğrenildi.