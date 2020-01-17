Mustafa Sandal ve Defne Samyeli arasındaki polemik çığ gibi büyüyor

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında yer alan bir bölümde 1994 yılında manken-şarkıcı Defne Samyeli ile kısa süreli bir aşk yaşadıklarını yazmışlardı. Sandal'ın kitabında yer alan bu cümlelere Samyeli'nin çıkışı sert oldu ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“İlişki yaşadığımıza, benim de ‘Gizli yaşamak istemediğim’ için onu terk ettiğime dair gerçek dışı iddiayla uyandım. Mustafa Sandal’ın hayatının dikkat çekmesi için ismime gerek var mıydı? Umarım 25 yılda 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşımıza dava açmak zorunda kalmam.”

Mustafa Sandal ise Defne Samyeli'nin bu açıklamasından sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve “25 yılda 4 kez görüşmedik! Kendisiyle 1 ay önce ünlü yapımcı Polat Yağcı’nın 8 kişilik yemeğinde buluştuk. Masada yanımda oturuyordu. Gülerek dönüp dedi ki; ‘Kitabında benden de bahsettin mi? Ben de yazmakta sakınca görmedim” dedi.

Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ı buluşturan yemek yapımcı Polat Yağcı'nın yeni bir projesi için olduğu ortaya çıktı. Polat Yağcı'nın büyük bir müzikal için başrolü Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın paylaşmasını istemesiydi. Samyeli ve Sandal'ın arasının son çıkan olaylardan dolayı müzikalin akıbeti belirsiz hale geldi. Çünkü Samyeli pop yıldızından özür bekliyor. Mustafa Sandal ise yanlış bir şey yapmadığını düşünüyor. Müzikali hazırlayan ekip “Şimdilik her şey durdu. Belki başrol isimlerinde değişiklik olabilir” açıklamasında bulundu.