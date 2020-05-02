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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in yeniden evleneceği iddiası!

10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran çiftin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Sırp basınında yer alan bir habere göre, ünlü çift aynıevde karantinada! Detaylar haberimizde:

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:29
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in yeniden evleneceği iddiası!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in yeniden evleneceği iddiası!

Sırp  basınında yer alan bir habere göre Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteği üzerine aynı evde karantinadalar.  Ünlü çift, bu süreçte çok iyi anlaştıklarını farkedince, oğullarının da etkisiyle yeniden evlilik gündeme geldi.  

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in yeniden evleneceği iddiası!

Karantina boyunca birçok aşk sonlanırken bu süreç Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in işine yaradı.  İkili aynı evde kaldıkları sürece aşk yeniden alevlendi. 2018 yılında sessiz sedasız ayrılan çiftin yeniden evlenecekleri iddiası, magazin basınına bomba gibi düştü.  

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in yeniden evleneceği iddiası!

Son Güncelleme: 02.05.2020 11:30
Anahtar Kelimeler:
EvlilikMustafa SandalKarantinaEmina Jahoviç
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