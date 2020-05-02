Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in yeniden evleneceği iddiası!

Sırp basınında yer alan bir habere göre Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteği üzerine aynı evde karantinadalar. Ünlü çift, bu süreçte çok iyi anlaştıklarını farkedince, oğullarının da etkisiyle yeniden evlilik gündeme geldi.

Karantina boyunca birçok aşk sonlanırken bu süreç Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in işine yaradı. İkili aynı evde kaldıkları sürece aşk yeniden alevlendi. 2018 yılında sessiz sedasız ayrılan çiftin yeniden evlenecekleri iddiası, magazin basınına bomba gibi düştü.