Mustafa Topaloğlu’ndan Bülent Ersoy’a barış çağrısı mı geldi?

Magazin Burada muhabirine konuşan Topaloğlu, Nur Yerlitaş ile ayni gün annesini kaybeden Bülent Ersoy’a da başsağlığı dileklerini iletti. Topaloğlu, Bülent Ersoy’un acısını anladığını belirterek ''Anne sevgisi başkadır. Ona da başsağlığı diliyorum. Ben annemi daha önce kaybettim. Anne sevgisinin ne olduğunu biliyorum. Anneler atadır, topraktır.'' İfadelerini kullandı.

Ünlü türkücüye Bülent Ersoy ile aralarındaki dargınlık hatırlatıldığında ise ''Birbirimizi tanıma fırsatı olmadı. Beni iyi tanımış olsaydı o kavgayı yapmazdık. Tartışmamızda yaralayıcı bir şey yoktu. Espiri yapmıştım. Devlet büyüklerimize de espiri yapılır. Örneğin rahmetli Süleyman Demirel'e. Adam gülerdi, Mutlu olurdu. Benim içinde her türlü espiriyi yapıyorlar, mutlu oluyorum.'' diyerek sözlerini tamamladı.