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Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çiftinden üzen haber

10 yıllık mutlu evliliklerini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ ve kendisi gibi oyuncu eşi Ecem Özkaya boşandı.

07 Ocak 2020 Salı 16:12
Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çiftinden üzen haber

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde rol arkadaşı Ecem Özkaya ile aşk yaşamaya başlayıp 2010 yılında nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti.

Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çiftinden üzen haber ile ilgili görsel sonucu

Oyuncu çift, 2013 yılında oğulları Ahmet Kaan'ı dünyaya getirerek anne-baba olmuştu. Çift evliliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyordu. Mustafa Altındağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi Ecem Özkaya'yı ilk gördüğünde hissettiklerini şu sözlerle ifade etmişti: "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çiftinden üzen haber ile ilgili görsel sonucu

Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirdi. Çiftten biten evlilikleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı: 

"2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz..."

Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12
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