Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın 10 yıllık evlilikleri tek celsede bitti

Bir zamanlar ekranların en sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Muro karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ecem Özkaya ile 2010 yılında evlenmişti. 2013 yılında Ahmet Kaan isimli bir çocukları olan çift bu birliktelikleirni sonlandırma kararı aldı ve tek celsede boşanarak ayrıldılar.

Üstündağ ve Özkaya boşanmanın ardından bir açıklama yaparak açıklamalarında, "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz..." ifadelerini kullandılar.

Oyuncu Mustafa Üstündağ ise son günlerin en çok araştırılan isimleri arasına girdi. Oyuncunun oynadığı dizi ve filmleri araştıran kullanıcılar kaç yaşında olduğunu da sorgulamaya başladılar. Peki, Mustafa üstündağ kimdir?

11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimini aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde performanslar sergiledi. Yersiz Yurtsuz filminde Ferdi Tayfur'un oğlunu Zincirbozan filminde ise ülkücü Talat karakterini canlandırdıktan sonra birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol aldı. Kariyerinin en çok dikkat çeken yapımı ise Kurtlar Vadisi Pusu oldu. Bu dizide 'Muro' karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, daha sonra bu karakterin ismi ile Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine isimli filmi çekti.

Mustafa Üstündağ'ın oynadığı dizi ve filmler;

Sinema:

Aman Reis Duymasın - 2019

Şeytan Tüyü - 2016

Uzun Hikaye - 2012

Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010

Vay Arkadaş - 2010

Abimm - 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008

Dilber'in Sekiz Günü

Zeynep’in Sekiz Günü

Zincirbozan - 2007

Metropol Kabusu - 2003

Neredesin Firuze - 2004

Köçek - 2001

Yolculuk - 2005

Gülizar - 2004

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Ali’nin Sekiz Günü - 2008

Vicdan

Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

Televizyon dizileri:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) - Boran Kayalı (2018-)

Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)

Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)

Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)



Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)Uğurlanmış Arzular - (2013)Neyin EksikMerhamet - Sermet Karayel (2013-2014)Karanlıklar Çiçeği - (2012)İzmir Çetesi - Selami (2011)Cümbür CemaatKurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)KejeBedelYarım Elma (2002-2003)Yılan HikayesiBizim AileAşka SürgünDikkat Bebek VarUy Başuma Gelenler - CemalEmret Komutanım - (2005)Zincir BozanHayaletHayat Bilgisi - (2004)Yedi NumaraYersiz YurtsuzCennet Mahallesi