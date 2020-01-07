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Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın 10 yıllık evlilikleri tek celsede bitti

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve 2010 yılında nikah masasına oturduğu Ecem Özkaya evliliklerini bitirdileri. Her iki oyuncunun hayranları bu habere üzülürken Mustafa Üstündağ son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

07 Ocak 2020 Salı 11:51
Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın 10 yıllık evlilikleri tek celsede bitti

Bir zamanlar ekranların en sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Muro karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ecem Özkaya ile 2010 yılında evlenmişti. 2013 yılında Ahmet Kaan isimli bir çocukları olan çift bu birliktelikleirni sonlandırma kararı aldı ve tek celsede boşanarak ayrıldılar.

Üstündağ ve Özkaya boşanmanın ardından bir açıklama yaparak açıklamalarında, "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz..." ifadelerini kullandılar.

Oyuncu Mustafa Üstündağ ise son günlerin en çok araştırılan isimleri arasına girdi. Oyuncunun oynadığı dizi ve filmleri araştıran kullanıcılar kaç yaşında olduğunu da sorgulamaya başladılar. Peki, Mustafa üstündağ kimdir?

11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimini aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde performanslar sergiledi. Yersiz Yurtsuz filminde Ferdi Tayfur'un oğlunu Zincirbozan filminde ise ülkücü Talat karakterini canlandırdıktan sonra birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol aldı. Kariyerinin en çok dikkat çeken yapımı ise Kurtlar Vadisi Pusu oldu. Bu dizide 'Muro' karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, daha sonra bu karakterin ismi ile Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine isimli filmi çekti.

Mustafa Üstündağ'ın oynadığı dizi ve filmler;

Sinema:

Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Uzun Hikaye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Dilber'in Sekiz Günü
Zeynep’in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali’nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

Televizyon dizileri:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) - Boran Kayalı (2018-)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)

Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikayesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi

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