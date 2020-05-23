Naomi Campbell 50. yaş gününü karantinada kutladı

Dünyanın en başarılı mankenlerinden biri olarak gösterilen Naomi Campbell, 50. yaş gününü karantinada kutladı.

Naomi Campbell 50. yaş gününü karantinada kutladı
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Dünyanın  en  çok kazanan mankenlerinden biri olan Naomi Campbell, 50. yaş gününü kutladı.  Bebeklik fotoğrafını paylaşan Naomi Campbell, paylaştığı fotoğrafa "Bana hayat verdiğin için teşekkürler anne, seni seviyorum"  notunu ekleyerek annesine teşekkür etti.  

Naomi Campbell 50. yaş gününü karantinada kutladı

1970 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Naomi Campbell'in annesi Jamaika asıllı, babasının annesi ise Çin kökenlidir. Bu nedenle Çin ve Jamaika Melezi olan Naomi Campbell, henüz 15 yaşında bir öğrenci iken Vogue dergisine kapak olmuş ve hem farklı güzelliği hemde fiziği ile o dönemlerde dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca bu dergi’nin kapağında yer alan ilk siyahi siyahi kız olarak tarihe geçen Naomi Campbell, babasıyla 18  yaşındayken tanıştı. 
Naomi Campbell 50. yaş gününü karantinada kutladı


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