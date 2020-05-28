Nasa'dan ‘uzayda film' fikrine destek!

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise ile Elon Musk'ın uzayda film çekme projelerine Nasa'dan olumlu değerlendirme geldi. Dünya genelinde büyük ses getiren bu çılgın projenin Nasa tarafından kabul görmesi, hem izleyicileri hem de yapımcıları heyecanlandırdı.

Nasa'dan ‘uzayda film' fikrine destek!
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Dünyanın en çok kazanan aktörlerinden Tom Cruise ile Elon Musk’ın uzayda film çekme projelerini değerlendiren Nasa Direktörü Jim Bridenstine,  “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Bridenstine, NASA’nın bu ticari pazara dahil olmamasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu dile getirdi. 

Nasa'dan ‘uzayda film' fikrine destek!
Bridenstine açıklamasının devamında çocukluğuna giderek, “İlkokuldayken 'Top Gun' filmini izlemiştim. Bu bana ilham verdi ve donanma pilotu olmaya karar verdim. Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilirse, hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Nasa'dan ‘uzayda film' fikrine destek!


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