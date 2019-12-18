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Naz Elmas'ın gelinliğinde dikkat çeken detay

Oyuncu Naz Elmas, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturdu ve dünyaevine girdi. Elmas'ın gelinliğindeki detay ise hamile olduğu iddialarını gündeme getirdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:49
Naz Elmas'ın gelinliğinde dikkat çeken detay

Naz Elmas 2014 yılında Emre Kıramer ile evlenmiş fakat çiftin mutluluğu uzun sürmemişti ve 6 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.36 yaşındaki güzel oyuncu Naz Elmas, 1.5 yıldır aşk yaşadığı 52 yaşındaki Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ile önceki akşam Ortaköy'de bulunan Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Naz Elmas'ın gelinliğinde dikkat çeken detay ile ilgili görsel sonucu

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın şahitleri Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever olurken nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Naz Elmas'ın gelinliğinde dikkat çeken detay ile ilgili görsel sonucu

Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ile ilgili şu sözleri dile getirdi: “Erol’u ilk gördüğüm zaman evleneceğimizi anlamıştım. İkimiz de sıkı bir Galatasaray taraftarıyız. Bizi Cim Bom bir araya getirdi” 

Naz Elmas evlendi ile ilgili görsel sonucu

Naz Elmas'ın düğünde bol bir gelinlik seçmesi güzel oyuncunun hamile olduğuna dair dedikoduların gündeme gelmesine neden oldu. Ayrıca Elmas'ın kolundaki morluklarda düğünde dikkat çeken bir diğer durum oldu. Elmas, kolundaki morlukların serumdan kaynaklandığını söyledi. Çiftin düğünden sonra Maldivler'e balayına gideceklerini söyledi.

Naz Elmas evlendi ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:49
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