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Nazan Öncel'in ekmeği dezenfekte etme yöntemine çok şaşıracaksınız!

Türk pop müziğinin usta isimlerinden biri olan Nazan Öncel, ekmeği dezenfekte etme yöntemiyle ilgili İnstagram'dan paylaştığı videoyla herkesi hayretleri içinde bıraktı.

19 Nisan 2020 Pazar 01:04
Nazan Öncel'in ekmeği dezenfekte etme yöntemine çok şaşıracaksınız!

Nazan Öncel'in ekmeği dezenfekte etme yöntemine çok şaşıracaksınız!

Koronavirüs salgını nedeniyle  elimizin dokunduğu, evimize giren her şeyi dezenfekte etme alışkanlığı neredeyse hepimizde paranoya haline geldi.  Ünlü şarkıcı Nazan  Öncel de ekmeği  dezenfekte ederken  bir video paylaştı ve Nazan Öncel'in  yöntemi takipçilerini gülümsetti.  

Nazan Öncel'in ekmeği dezenfekte etme yöntemine çok şaşıracaksınız!

Nazan Öncel, paylaştığı videoda; ''Böyle mecburiyetlerimiz var, yapacak bir şey yok. dışardan gelen her şey eve virüs getiriyor.  Ekmekse ekmeği tütsülüyoruz, sebzeyse sirkeli suda bekletiyoruz. Sonra ayaza atıyoruz bütün gece. Ertesi gün dolaba koyuyoruz.  Kafayı yedi herhalde diye düşüneceksiniz. Ben hep  böyleydim zaten. Yeni bir şey değil ama bunlar da geçecek.'' ifadelerini kullandı.   

İşte o video:

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KoronavirüsDezenfekteNAZAN ÖNCELEkmek
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