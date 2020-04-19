Nazan Öncel'in ekmeği dezenfekte etme yöntemine çok şaşıracaksınız!

Koronavirüs salgını nedeniyle elimizin dokunduğu, evimize giren her şeyi dezenfekte etme alışkanlığı neredeyse hepimizde paranoya haline geldi. Ünlü şarkıcı Nazan Öncel de ekmeği dezenfekte ederken bir video paylaştı ve Nazan Öncel'in yöntemi takipçilerini gülümsetti.

Nazan Öncel, paylaştığı videoda; ''Böyle mecburiyetlerimiz var, yapacak bir şey yok. dışardan gelen her şey eve virüs getiriyor. Ekmekse ekmeği tütsülüyoruz, sebzeyse sirkeli suda bekletiyoruz. Sonra ayaza atıyoruz bütün gece. Ertesi gün dolaba koyuyoruz. Kafayı yedi herhalde diye düşüneceksiniz. Ben hep böyleydim zaten. Yeni bir şey değil ama bunlar da geçecek.'' ifadelerini kullandı.

İşte o video: