Nazan Öncel sanat yapmadan duramıyor; İşte usta sanatçının yeni eseri!

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde ekmeği tütsülerken karşımıza çıkan usta sanatçı Nazan öncel, bu sefer de çömlek boyarken çıktı sevenlerinin karşısına.

Nazan Öncel sanat yapmadan duramıyor; İşte usta sanatçının yeni eseri!
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Ekmeği dezenfekte etmek için ocağın üzerinde ateşe tutan Nazan Öncel, yaptığı yeni paylaşımla elinden gelmeyen iş yok dedirtti. Müzik piyasasına eşi benzeri olmayan eserler kazandıran usta isim, kil bir vazoyu geri dönüşüm amaçlı boyarken çektiği fotoğrafı paylaştı takipçileriyle. 

Nazan Öncel sanat yapmadan duramıyor; İşte usta sanatçının yeni eseri!
Nazan Öncel, paylaştığı fotoğrafa “Bu benim geri dönüşüm faaliyetlerimden biri. Akıbetini bilmiyorum, bakalım göreceğiz ne olacağını. Biliyorsunuz ben rahat durmam. Dünyada rahat duracak en son kişi benimdir.” notunu ekledi. Paylaşımı büyük ilgi gören usta ismin fotoğrafına “on parmağında on marifet” şeklinde yorumlar yapıldı. 

Nazan Öncel sanat yapmadan duramıyor; İşte usta sanatçının yeni eseri!


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