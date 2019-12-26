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Nazlıcan Arkan neden öldü, hastalığı neydi?

Bir zamanlar İşte Benim Stilim yarışmacısı olan aynı zamanda da şarkıcı Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Ceylan'ın sosyal medyadan dua istediği paylaşımı sonrasında Arkan hayranları internet üzerinden Nazlıcan Arkan neden öldü, hastalığı neydi sorularının cevaplarını aradı.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:41
Nazlıcan Arkan neden öldü, hastalığı neydi?

Şarkıcı Ceylan’ın yeğeni olduğu bilinen Nazlıcan Arkan bir süredir yattığı yoğum bakım tedavisinde hayatını kaybetti haberi vatandaşları meraklandırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan türkücü Ceylan yeğeni için dua istemiş ve ne kadar tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirmişti. Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasında dikkatleri çeken Arkan giyime ve modaya olan tutkusu ile bilinmekteydi.

nazlıcan arkan

Nazlıcan Arkan kimdir?

Ceylan’ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İşte Benim Stilim 7. Sezon yarışmacısı olan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görevli olan Arkan, yarışmaya katıldığında giyime ve modaya olan tutkusunu her defasında dile getirmiştir.

nazlıcan arkan

Nazlıcan Arkan neden öldü?

Aralık ayının başlarında yaşadığı rahatsızlık ile hastaneye kaldırılan Arkan’a Pankreas İltihabı teşhisi koyulmuş ve kısa süre sonra da yoğun bakıma alınmıştı. Ceylan’ın paylaşımı sonrasında yoğun bakımda olduğu anlaşılan ve Ceylan’ın dua istemesi ile merak edilmeye başlanılan olayda yine şarkıcı Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan’ın öldüğünü duyurarak baş sağlığı mesajlarını kabul etti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:41
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