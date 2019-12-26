Nazlıcan Arkan neden öldü, hastalığı neydi?

Şarkıcı Ceylan’ın yeğeni olduğu bilinen Nazlıcan Arkan bir süredir yattığı yoğum bakım tedavisinde hayatını kaybetti haberi vatandaşları meraklandırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan türkücü Ceylan yeğeni için dua istemiş ve ne kadar tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirmişti. Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasında dikkatleri çeken Arkan giyime ve modaya olan tutkusu ile bilinmekteydi.

Nazlıcan Arkan kimdir?

Ceylan’ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İşte Benim Stilim 7. Sezon yarışmacısı olan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görevli olan Arkan, yarışmaya katıldığında giyime ve modaya olan tutkusunu her defasında dile getirmiştir.

Nazlıcan Arkan neden öldü?

Aralık ayının başlarında yaşadığı rahatsızlık ile hastaneye kaldırılan Arkan’a Pankreas İltihabı teşhisi koyulmuş ve kısa süre sonra da yoğun bakıma alınmıştı. Ceylan’ın paylaşımı sonrasında yoğun bakımda olduğu anlaşılan ve Ceylan’ın dua istemesi ile merak edilmeye başlanılan olayda yine şarkıcı Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan’ın öldüğünü duyurarak baş sağlığı mesajlarını kabul etti.